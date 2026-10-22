Hacer la compra mensual de alimentos y bebidas para una familia tipo de cuatro integrantes exige desembolsos cada vez más abultados en la provincia. Según el último informe «Changuito Federal» elaborado por la consultora Analytica, analistas y especialistas informan que cuesta $940.000 llenar el changuito en Catamarca, alcanzando un costo nominal exacto de $947.194 durante el mes de septiembre.

El estudio privado, realizado sobre las tiendas virtuales de las principales cadenas de supermercados del país, ubicó a la provincia en el lote de jurisdicciones con menor costo relativo frente a la Patagonia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, la cifra cercana al millón de pesos representa un piso sumamente crítico para las economías familiares, en una provincia con ingresos promedio históricamente rezagados frente a la media nacional.

En cuanto a la dinámica inflacionaria en góndola, la variación de precios en la provincia registró una suba del 2,9% durante el noveno mes del año. El comportamiento en los comercios exhibió marcadas asimetrías según el rubro relevado: mientras productos de almacén como el aceite de girasol mostraron estabilidad con incrementos inferiores al 1%, verduras de consumo masivo como la cebolla sufrieron saltos de entre el 30% y el 60% en todo el país.

A pesar de que el indicador local se posicionó por debajo del umbral del millón de pesos que ya superaron las provincias patagónicas y distritos del NOA como Jujuy y Salta, la pérdida de poder adquisitivo mantiene en alerta a los hogares golpeados por la inflación en la provincia.

Canasta básica y el costo de llenar el changuito en Catamarca

Las principales observaciones de economistas y representantes de consumidores se enfocan en la brecha entre el costo real de los alimentos y el nivel salarial local. Cuestionan que la posición de la provincia en el ranking no atenúa el impacto social, dado que los haberes promedio del sector público y privado no acompañan la escalada de los insumos esenciales para llenar el changuito en Catamarca.

De igual manera, comerciantes de cercanía y consumidores reprocharon la falta de programas provinciales de fiscalización de precios o acuerdos con las cadenas distribuidoras. Criticaron la ausencia de herramientas oficiales efectivas para frenar los constantes incrementos en productos frescos de la canasta básica que deterioran el consumo de la mesa familiar.

La presión sobre el presupuesto de los hogares sostiene la preocupación en todos los municipios catamarqueños. Frente a la suba incesante en los rubros de primera necesidad, la población afronta un escenario de permanente ajuste en los consumos básicos.

Fuente: El Aconquija