En el marco del Proyecto de Inclusión Educativa del Sistema Educativo Municipal (SEM), la Escuela Secundaria Municipal N.º 3 «Gustavo Gabriel Levene» llevó adelante el encuentro vivencial denominado «Celebramos la inclusión y la participación».

La iniciativa estuvo orientada a generar un ámbito de intercambio pedagógico, sensibilización comunitaria y diálogo activo, convocando a referentes de instituciones de educación especial, equipos profesionales interdisciplinarios, docentes y alumnos de la institución.

En esta oportunidad, la comunidad educativa recibió la visita especial de Celeste Moya, destacada artista plástica catamarqueña integrante de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie (APBP).

A lo largo del encuentro, la expositora compartió su historia de vida y su trayectoria en el ámbito de las artes visuales, realizando una demostración de su técnica pictórica y convocando a los jóvenes a reflexionar sobre la superación cotidiana de barreras, la resiliencia personal y el enorme valor de la expresión artística para potenciar los propios talentos y proyectos de vida.

La propuesta permitió afianzar las políticas públicas que lleva adelante el intendente Gustavo Saadi, a través del municipio de la Capital, con una perspectiva pedagógica inclusiva que entiende la diversidad como una oportunidad de aprendizaje compartido.

De este modo, la jornada concluyó reafirmando la premisa de qué incluir significa reconocer integralmente las capacidades individuales, eliminar obstáculos físicos y actitudinales, y aprender de la riqueza de cada historia para construir una educación pública municipal de calidad y de puertas abiertas para todos.