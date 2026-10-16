El índice acumuló un incremento del 22,8% en los primeros nueve meses de 2026 y una variación interanual del 29,2%, según datos del INDEC. La energía eléctrica y los productos textiles también registraron aumentos durante el mes.

La inflación mayorista se aceleró al 3,2% en septiembre, impulsada principalmente por el aumento de los precios del petróleo crudo y el gas, que registraron una suba del 15% durante el mes. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló un incremento del 22,8% entre enero y septiembre, mientras que la variación interanual llegó al 29,2%.

El resultado de septiembre estuvo marcado por el encarecimiento de los productos nacionales, que aumentaron un 3,4%. En tanto, los productos importados registraron una suba del 0,4%.

Entre los factores que incidieron en la evolución de los precios se destacó el incremento del petróleo y el gas, en un contexto internacional atravesado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y las tensiones en torno al estrecho de Ormuz.

#DatoINDEC

Los precios mayoristas aumentaron 3,2% en septiembre de 2026 respecto del mes previo y 29,2% interanual. En los primeros nueves meses del año acumularon un alza de 22,8% https://t.co/d2x2UD5s7o https://t.co/KDJGjTNgJB — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 16, 2026

Qué sectores registraron los mayores aumentos

Dentro de los rubros que componen el índice mayorista, los productos agropecuarios subieron un 2,6% en septiembre, mientras que los productos refinados del petróleo aumentaron un 2,2%.

Por su parte, los productos textiles registraron una variación mensual del 3,5% y los alimentos y bebidas aumentaron un 1,7%. Los productos manufacturados, en tanto, tuvieron un incremento del 1,9%.

La energía eléctrica mostró una de las subas más pronunciadas del mes, con un aumento del 4,1%. De esta manera, acumuló un incremento del 54,5% en los primeros nueve meses del año.

Los precios básicos también mostraron aumentos

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto de los impuestos incluidos en el indicador general, registró una suba del 3,4% en septiembre. En los primeros nueve meses del año acumuló un incremento del 22,2%, mientras que la variación interanual alcanzó el 28,1%.

A su vez, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la evolución de los valores recibidos por los productores locales y excluye los bienes importados, aumentó un 3,8% durante septiembre.

Este último indicador acumuló una suba del 22,7% entre enero y septiembre, con un incremento interanual del 29,5%.

Dentro de ese índice, los productos primarios encabezaron las subas mensuales, con un 7,9%. En tanto, los productos manufacturados aumentaron un 2,1% y la energía eléctrica registró una variación del 4,1%.