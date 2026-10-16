El concejal Gustavo Aguirre explicó que la entidad pasará a llamarse Agencia Municipal de Fomento por un requerimiento del Banco Central. Además, se aprobó una modificación de la ordenanza que regula las roturas de calles y establece plazos y responsabilidades para su reparación.

El concejal de la Capital, Gustavo Aguirre, se refirió a dos iniciativas tratadas durante la última sesión del Concejo Deliberante: el cambio de denominación de la Caja de Crédito Municipal y la modificación de la normativa vinculada a las roturas de calles por reparaciones de redes de agua y cloacas.

En diálogo con Catamarca es Noticia, el edil explicó que la Caja de Crédito Municipal pasará a denominarse Agencia Municipal de Fomento, en respuesta a un requerimiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que intimó a adecuar la denominación y la normativa que regula su funcionamiento.

Según detalló, la modificación responde a las características de la entidad, que otorga créditos sociales con tasas orientadas a determinados sectores de la población y no opera bajo la misma lógica que los bancos y otras entidades del mercado financiero.

En ese sentido, Aguirre buscó llevar tranquilidad a los usuarios y aseguró que el cambio de nombre no implica modificaciones en las condiciones de los préstamos. “Sigue siendo la misma”, afirmó al referirse a la tasa de interés, y remarcó que la medida apunta a adecuar la institución a las exigencias regulatorias.

Créditos para familias sobreendeudadas

Durante la entrevista, el concejal también se refirió a otro proyecto de su autoría que propone la creación de líneas de crédito destinadas a familias de la Capital que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento y tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones ante otras entidades financieras.

La iniciativa se encuentra en tratamiento y, según indicó Aguirre, está a la espera de un informe de factibilidad por parte de la Caja y del Ejecutivo municipal para avanzar.

El objetivo es evaluar alternativas de financiamiento que permitan a las familias afrontar sus deudas y encontrar una salida a situaciones económicas complejas.

Plazos y multas para reparar las calles

Por otra parte, Aguirre confirmó la aprobación de una modificación de la ordenanza que regula las roturas de calles ocasionadas por trabajos en las redes de agua y cloacas, con el propósito de establecer un procedimiento más claro para su reparación.

El concejal explicó que, cuando una empresa o un particular necesita realizar una intervención programada sobre la vía pública, debe gestionar las autorizaciones correspondientes ante Aguas de Catamarca y la Municipalidad, además de abonar la tasa municipal.

Sin embargo, señaló que existía una falta de claridad en los procedimientos para los casos imprevistos, como la rotura de un caño que obliga a intervenir la calzada sin una planificación previa.

Frente a esa situación, la modificación establece que la empresa responsable tendrá cuatro horas para informar al municipio sobre la rotura y 72 horas para reparar el sector afectado y dejarlo en las condiciones en las que se encontraba antes de la intervención.

En caso de incumplimiento, la Municipalidad podrá realizar los trabajos de oficio y exigir a la empresa el reintegro de los costos, junto con una multa y un adicional del 20% en concepto de gastos administrativos.

De acuerdo con Aguirre, la intención es que las empresas asuman la responsabilidad por las intervenciones que realizan y que la reparación de las calles no quede sujeta a demoras indefinidas.

Coordinación entre el municipio y las empresas

El edil también destacó que Aguas de Catamarca creó recientemente un área específica de bacheo, lo que, según consideró, permitirá mejorar la coordinación con el municipio.

Además, la ordenanza contempla una instancia de planificación conjunta al comienzo de cada año, en la que se podrán poner en común los planes de inversión y las obras previstas por los distintos organismos.

De esta manera, se busca evitar que las calles sean reparadas o asfaltadas por la Municipalidad y que, poco tiempo después, deban volver a romperse para realizar trabajos en las redes de agua o cloacas.

Consultado sobre las críticas de la oposición por el estado de las calles, especialmente después de las lluvias, Aguirre sostuvo que la iniciativa apunta principalmente a mejorar la planificación a mediano y largo plazo.

En ese marco, planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de coordinación para que las obras de infraestructura se ejecuten de manera articulada y se reduzcan las intervenciones posteriores sobre la calzada.