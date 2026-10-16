Las crecientes dudas sobre la restauración ambiental a largo plazo y la falta de transparencia en los planes de remediación reavivaron la controversia en los departamentos del interior. Diversos colectivos comunitarios y especialistas en agro ecología fustigaron la falta de auditorías sobre la degradación edáfica provocada por la minería en Catamarca.

El núcleo del reclamo radica en los planes de cierre de mina presentados por las empresas operadoras en las zonas cordilleranas. La intervención constante con maquinaria pesada, la eliminación de la capa vegetal fértil y la compactación extrema del terreno alteran de forma irreversible la dinámica hídrica natural en las cuencas de Catamarca.

A la pérdida de aptitud productiva de las tierras se suma el riesgo inminente de salinización en los sectores linderos a las piletas de tratamiento. Técnicos locales advirtieron que los suelos de alta montaña y Puna tardan siglos en regenerar su escasa materia orgánica ante los impactos provocados por los emprendimientos industriales.

Pese a que las autoridades provinciales suelen resaltar los montos de inversión y exportación, la omisión de medidas de restauración oportunas deja un severo pasivo ambiental que deberán asumir las futuras generaciones. Productores ganaderos del oeste sufren la reducción de áreas de pastoreo sin contar con esquemas de compensación.

Opacidad ambiental e intensos reproches al Ministerio de Minería

Las mayores críticas se dirigieron hacia los funcionarios del Ministerio de Minería y los organismos de control ambiental por no publicar estudios edafológicos independientes. Cuestionan que las dependencias estatales acepten los informes presentados por las compañías multinacionales sin realizar fiscalizaciones periódicas sobre la calidad real de la tierra intervenida.

De igual manera, representantes comunitarios reprocharon la ausencia de un fondo de garantía transparente y de acceso público para financiar la remediación futura de los ecosistemas afectados. Criticaron que el Poder Ejecutivo autorice la expansión de nuevos pedimentos sin exigir previamente un ordenamiento territorial riguroso que proteja las cuencas productivas.

La persistente alteración del terreno y la amenaza de desertificación mantienen en estado de alerta a los pobladores rurales del Valle Central y el oeste provincial. Ante la falta de controles científicos estatales, la sociedad civil exige auditorías externas e inmediatas sobre el impacto que genera la minería en Catamarca.

Fuente: El Aconquija