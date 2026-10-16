El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó en las instalaciones del Centro Vecinal Mi Jardín el acto de entrega de 15 títulos de propiedad definitivos a familias del barrio Papa Francisco. La medida da continuidad al programa integral de regularización dominial que la comuna capitalina lleva adelante de forma semanal en distintos sectores de la ciudad —iniciado días atrás en Altos de Choya—, una política pública con financiamiento 100 % municipal que proyecta alcanzar a más de 200 familias que habitan terrenos comunales desde hace décadas sin contar con la documentación legal de sus hogares.

Durante la ceremonia, el fiscal municipal, Juan Carlos Véliz, remarcó el valor reparador de la intervención estatal al recordar que el municipio adquirió formalmente las tierras para urbanizarlas y desactivar un litigio que llevaba años en los tribunales: “La Municipalidad ha facilitado la resolución de lo que constituía un conflicto muy grave y judicializado; todo eso se resolvió a través de una política pública planificada que hoy les entrega escrituras de dominio pleno y no actas precarias de posesión. Cumplimos con hacerlos dueños legítimos y absolutos de sus viviendas…”.

Por su parte, el intendente Gustavo Saadi felicitó a los nuevos propietarios: “Hoy dan un paso trascendental porque contar con la escritura les brinda la seguridad definitiva de que nadie podrá quitarles su casa, permitiéndoles además legar este patrimonio a sus hijos sin necesidad de afrontar costosos y prolongados juicios de prescripción adquisitiva”.

Asimismo, el jefe comunal repasó las obras de infraestructura urbana ejecutadas en el sector, tales como la pavimentación y la reconversión a luminarias LED, comprometiéndose a gestionar la instalación de nuevos contenedores de residuos y tareas de bacheo para optimizar los servicios barriales.

La emoción de la jornada la expresaron Luis Valdez y su pareja, Inés Campos, quienes recibieron el título tras años de espera: “Estamos inmensamente felices porque es un beneficio histórico no solo para el presente, sino para lo que viene y para el porvenir de nuestros hijos. Agradecemos a la gestión del intendente y al centro vecinal por haber hecho realidad este sueño”.

El acto contó con el acompañamiento del fiscal municipal, Juan Carlos Véliz; el secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela; el secretario de Gobierno y Coordinación, Germán Kranevitter; el concejal del circuito 7, Matías Funes; y miembros del gabinete municipal, ratificando que el cronograma de escrituraciones continuará progresivamente en los barrios Portal del Norte II y III y Policías Retirados.