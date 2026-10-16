La causa por la quiebra de la financiera RT Inversiones generó una gran preocupación entre los ahorristas luego de que la síndico que intervino en el proceso solicitó el embargo de cuentas de aquellas personas que verificaron sus créditos en el expediente judicial. Esta medida está estrechamente vinculada al cobro de honorarios por las tareas realizadas en la quiebra.

De acuerdo con la información recabada por Catamarca es Noticia, la sindicatura concluyó las labores de verificación, determinando qué acreedores fueron admitidos y cuáles quedaron excluidos del reconocimiento de sus créditos. Ante la insolvencia de la empresa, la síndico recurrió al juez para reclamar el pago de sus honorarios mediante medidas sobre las cuentas de los acreedores admitidos.

Montos estimados

Se calcula que el monto mínimo de honorarios equivale a cinco unidades de referencia judicial (5 JUS), lo que representa aproximadamente $600.000 por cada acreedor. Considerando un universo potencial de unas 200 personas, la suma total podría rondar los $120 millones (tratándose de una estimación y no de un monto confirmado de embargos ejecutados).

Malestar en los ahorristas

Esta situación provocó un nuevo foco de malestar e incertidumbre entre quienes ya habían sufrido pérdidas por sus inversiones y ahora ven sus cuentas amenazadas por los reclamos de honorarios de la sindicatura. No se trata solo de una solicitud formal, sino que ya fue aprobada y los embargos ya comenzaron a ejecutarse.

El impacto en detalle

La bajada a la realidad de esta medida judicial se refleja con claridad en casos particulares que ya circulan en los tribunales locales del fuero comercial. Un ejemplo es el de una ahorrista de apellido Romero, bajo la órbita del juez Franco Daniel Quarín, expone las cifras concretas que demanda este proceso de cobro de honorarios legales de la sindicatura —calculados en cinco unidades de referencia judicial (5 JUS)—. En los registros del oficio N° 29170028 se desprenden montos específicos como $441.962,15 y $132.588,65, cifras que evidencian el peso económico directo que recae sobre los acreedores.

Este tipo de ejecuciones particulares grafica el dilema que atraviesan cientos de damnificados en Catamarca. Quienes confiaron sus ahorros a RT Inversiones y transitaron el engorroso camino legal para verificar sus créditos con la esperanza de recuperar algo de su capital perdido, se encuentran ahora con la paradoja de tener que afrontar obligaciones financieras imprevistas derivadas de los gastos del propio proceso falencial.