Un hombre de 54 años, identificado como Ángel Mariano Carrizo, falleció en las últimas horas tras permanecer internado en un sanatorio privado de la Capital a causa de las lesiones sufridas en un siniestro vial en el departamento Capayán.

El hecho se registró el pasado lunes 26 de octubre en el barrio Las Pampitas, en la localidad de Los Ángeles. Por causas que son materia de investigación, una motocicleta Yamaha XTZ de 125 cc., conducida por Carrizo, chocó contra una camioneta Toyota Hilux al mando de Raúl Andrés Plaza, de 66 años.

A raíz del violento impacto, el motociclista debió ser trasladado de urgencia hacia un centro de salud de la Capital, donde tras estar internado cuatro días, se produjo su deceso en la jornada de ayer jueves, según informó la Policía de la Provincia.