El Ministerio de Salud de la Provincia informó que, el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán confirmó un caso de meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), una enfermedad causada por un Naegleria fowleri.

La víctima es un niño de 10 años de Fiambalá, quien falleció luego de permanecer internado en el Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón”.

La confirmación se realizó mediante PCR en tiempo real a partir de una muestra de líquido cefalorraquídeo, derivada al laboratorio de referencia ante la sospecha del equipo de Infectología del Hospital.

Como parte de la investigación epidemiológica, los equipos técnicos continúan reconstruyendo las posibles exposiciones del niño a ambientes propicios para el microorganismo causante de la infección que hayan ocurrido en los 12 días previos al inicio de los síntomas.

Esta investigación toma de muestras de superficies y agua de los sectores indicados por testimonios de familiares y cercanos al niño fallecido.

Los resultados del muestreo general se encuentran en proceso y serán evaluados en conjunto con toda la investigación epidemiológica y sanitaria. Hasta el momento no se identificaron otros casos y, de acuerdo con la evaluación epidemiológica actual, se trataría de un caso aislado.

¿Qué es la Naegleria fowleri y cómo afecta a las personas?

Se trata de una ameba de vida libre que puede encontrarse en aguas dulces templadas o calientes y tiene las siguientes características:

-Es un microorganismo que genera una infección muy poco frecuente, con escasos registros en el mundo.

-Únicamente ingresa al cuerpo cuando el agua contaminada asciende por la nariz (al nadar, bucear, saltar o realizar deportes acuáticos en agua dulce).

-No se transmite de persona a persona ni por beber agua, ya que el ácido del estómago destruye el organismo.

-Mecanismo de infección: desde la cavidad nasal, la ameba migra a través del nervio olfatorio hasta el cerebro, donde destruye el tejido cerebral y causa una inflamación severa.

-El agente infeccioso tiene un período de incubación de 3 a 14 días tras la exposición.

-Los síntomas que puede presentar son, por ejemplo, dolor cabeza intenso, fiebre, náuseas y vómitos.

-Los síntomas más avanzados o severos incluyen, rigidez en el cuello, confusión, convulsiones, alucinaciones y coma.