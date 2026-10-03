El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se refirió al contexto social que atravesará el papa León XIV durante su próxima visita a la Argentina y sostuvo que el Pontífice llegará a un país marcado por las divisiones, la crisis y las dificultades que atraviesan numerosos sectores de la población.

Tras una misa celebrada en la Catedral Metropolitana, García Cuerva describió el escenario que, según su mirada, encontrará el Papa y señaló que se trata de una sociedad atravesada por la confrontación. En ese sentido, afirmó que León XIV llegará a “una Argentina herida, una Argentina dividida por esa famosa grieta”.

El arzobispo también cuestionó el nivel de enfrentamiento presente en la sociedad y sostuvo que “la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”. A esto sumó las dificultades económicas que afectan a una parte importante de la población, especialmente a quienes atraviesan situaciones de pobreza desde hace años.

García Cuerva consideró que la situación del país no responde únicamente a la coyuntura actual, sino que se trata de una crisis que se prolonga a lo largo del tiempo. Para graficarlo, recordó una frase que le decía su abuelo: “Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante”. Luego agregó: “Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”.

Sin embargo, el arzobispo también puso el foco en la actitud de quienes continúan trabajando y sosteniendo sus proyectos pese a las dificultades. Según expresó, el Papa se encontrará con “argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”.

La Peregrinación Juvenil a Luján

Las declaraciones de García Cuerva se produjeron en la previa de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que comenzará este sábado 3 de octubre a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers.

Los peregrinos recorrerán alrededor de 60 kilómetros hasta llegar a la Basílica de Luján. La actividad concluirá el domingo 4 de octubre con una misa prevista para las 19.

El lema elegido para esta edición es “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. García Cuerva estará al frente de la celebración central del domingo y también encabezará una misa el sábado a las 23.30.

En relación con la organización, el arzobispo informó que participarán más de 20.000 voluntarios y destacó la coordinación entre la Iglesia y las autoridades de los distintos niveles de gobierno para llevar adelante las actividades.

“Estamos sentados a una mesa, gobiernos nacionales y locales, está sentada la Iglesia”, sostuvo García Cuerva al remarcar el trabajo conjunto para la organización de la peregrinación y las actividades vinculadas con la próxima visita de León XIV.