El abandono de restos de construcción sobre la calzada generó un grave peligro vial tras la ejecución de obras urbanas en Catamarca. Vecinos de la zona norte de la Capital denunciaron que montículos de material y escombros permanecen sobre la calle Las Rosas desde hace más de un mes, dificultando el tránsito regular en este sector de Catamarca.

La irregularidad fue advertida a dos cuadras de la transitada avenida Terebintos, donde las cuadrillas concluyeron los trabajos de hormigonado de un badén pero omitieron retirar los desechos generados. Esta desidia operativa transformó la arteria en una trampa para conductores de motocicletas y vehículos menores que deben esquivar los obstáculos de noche.

Los frentistas señalaron que la calzada angosta y la escasa iluminación del sector incrementan exponencialmente el riesgo de caídas o colisiones frontales. Pese a que la reparación del desnivel finalizó hace más de treinta días, ninguna cuadrilla municipal o provincial regresó al lugar para despejar los montículos de cemento seco y piedras.

La acumulación de áridos sobre veredas y calles se transformó en una queja recurrente en populosos distritos como Las Flores, El Portal de Choya y General Paz. En todos estos puntos, los vecinos protestan por intervenciones viales incompletas donde se realizan bacheos pero se abandonan capas de ripio y asfalto deteriorando la convivencia barrial.

Negligencia en servicios públicos y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil

La falta de coordinación en las cuadrillas de infraestructura reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios fustigan que los entes gubernamentales y los organismos de inspección vial publiciten avances en materia de conectividad mientras toleran que obras menores queden a medio terminar, poniendo en riesgo la integridad física de los conductores.

A esta negligencia operativa se añade la contradicción entre los discursos oficiales de modernización urbana y el desamparo de las barriadas periféricas. Residentes del sector norte remarcan que el Gobierno provincial desatiende los reclamos por limpieza urbana y mantenimiento vial, priorizando la inauguración de convenios antes que asegurar calles transitables y limpias en el Valle Central.

La persistencia de materiales residuales en la vía pública refleja el deficiente control sobre las obras urbanas en Catamarca. Con más de cuatro semanas de reclamos sin respuesta y conductores expuestos a accidentes cotidianos, la ciudadanía exige al Poder Ejecutivo provincial intimar de inmediato a las áreas operativas para remover los escombros y garantizar la libre circulación.

Fuente: El Aconquija