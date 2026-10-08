Con una fuerte impronta federal e institucional, el pasado martes 6 de octubre se llevó a cabo el evento “La Palabra del Beato” en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. El encuentro, en el año del Bicentenario de su nacimiento, tuvo como eje central rendir homenaje a la figura, el pensamiento y el legado histórico del ilustre fraile catamarqueño Fray Mamerto Esquiú.

La ceremonia contó con la destacada presencia del gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, y del vicegobernador, Rubén Dusso, quienes acompañaron la iniciativa legislativa que busca proyectar los valores del “Orador de la Constitución” a nivel nacional.

La organización del evento estuvo a cargo de los diputados nacionales por Catamarca Sebastián Nóblega, Fernando Monguillot y Claudia Palladino. Los legisladores coincidieron en la importancia de mantener viva la memoria de Esquiú, destacando su permanente llamado a la unidad nacional, la paz social y el respeto irrestricto a las leyes de la República.

Reconocimientos a la difusión y la investigación histórica

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega de distinciones a personalidades que han dedicado su labor a preservar la obra del beato. Silvana Ginocchio (diputada mandato cumplido) recibió un especial reconocimiento por su invalorable aporte y trayectoria en la difusión de la obra histórica, política y espiritual de Fray Mamerto Esquiú en el ámbito legislativo y cultural.

Ginocchio resaltó que la difusión de los exponentes y el compromiso de los legisladores “pusieron a Catamarca y a Fray Mamerto Esquiú en lo más alto”.

El padre Oscar Tapia, coordinador de la Diócesis de Catamarca, fue distinguido por su riguroso trabajo de recopilación, edición e investigación plasmado en los libros de los Congresos Académicos dedicados al estudio profundo del pensamiento del beato.

El homenaje contó con la presencia de miembros de la familia franciscana seglar, quienes compartieron un resumen del cortometraje documental “Ser Esencial: Esquiú, el milagro de la unión”. Walter Peña, autor del guión y productor, presentó el material junto a Martín Cuiñas, a cargo de la edición y la dirección, y a Néstor A. Colombo, de la Orden Franciscana Seglar (OFS).

Mesa de diálogo con historiadores e investigadores

El momento académico de la jornada fue una mesa de diálogo con cuatro estudiosos de la vida y la obra del beato: el padre Oscar Tapia; el padre Pablo Reartes, fraile franciscano; el profesor y magíster Mario Vera, biógrafo y profesor de Historia; y el profesor y magíster Marcelo Gershani Oviedo, investigador y docente universitario. Cada uno abordó una faceta distinta de Esquiú.

El padre Oscar Tapia repasó el trabajo de los Congresos Académicos dedicados al beato desde 2021, cuyo tercer encuentro, itinerante, recorre en este año del Bicentenario Tarija, Catamarca, Salta y Córdoba. Expresó su deseo de que, cuando Esquiú llegue a los altares, el país le rinda un homenaje multitudinario, “porque eso también va a significar que los argentinos sabemos honrar a nuestros próceres”.

El padre Pablo Reartes recordó que sobre Esquiú se escribieron alrededor de 114 libros y que el fraile “solía registrar todo” en sus escritos. Contó además que, desde la beatificación, llegan pedidos de estampas y libros sobre el beato desde países como Filipinas, Brasil, México, Canadá, Estados Unidos e Italia.

El profesor Mario Vera propuso pensar a Esquiú como “el santo de la unidad” y se detuvo en el sermón que pronunció en Buenos Aires en diciembre de 1880, cuando habló con dureza ante las autoridades del país porque los argentinos seguían enfrentándose pese a la Constitución. “Es un hermoso ejemplo para nuestros políticos en este siglo XXI. Debemos dejar de lado las banderías que nos dividen y comprender que un país se hace con unidad, con paz, respetando la ley”, sostuvo.

El profesor Marcelo Gershani Oviedo presentó su investigación sobre las primeras biografías del beato, escritas desde 1854, que construyeron buena parte de lo que se sabe y se repite sobre él. “La palabra de Esquiú es fundante de la nacionalidad argentina, y por eso debe ser conocido, valorado y respetado en su justa medida en todo el territorio argentino”, concluyó.

Música catamarqueña en el Salón de los Pasos Perdidos

El homenaje tuvo un fuerte acento artístico, con músicos catamarqueños que acompañaron los distintos momentos de la jornada y llevaron al Congreso el sonido de la provincia.

El bandoneón estuvo a cargo de Luis Andrés “Kaly” Barrionuevo, nacido en El Salado, departamento Tinogasta. Referente del instrumento en la provincia, es creador de espectáculos como “Tinogasta Fuelle” y “Catamarca Fuelle”, este último el primer concierto integrado íntegramente por bandoneonistas catamarqueños.

También participó Melodías de Marte, el cuarteto vocal femenino integrado por Antonella Melnik, Sandra Farías, Viviana Sotomayor y Silvia Herrera. El grupo, reconocido como de interés cultural, llevó su repertorio a escenarios como la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El repertorio unió la devoción por el beato con la identidad musical de la provincia y del país. Se escucharon “El Suncho a la gloria”, cuyo título evoca la localidad catamarqueña donde Fray Mamerto Esquiú murió el 10 de enero de 1883; “Libertango”, de Astor Piazzolla, una de las obras más universales del tango; y “Paisaje de Catamarca”, la zamba que Polo Giménez registró en 1950 y que desde 2022 es, por ley, Himno Cultural y Popular de la provincia.

Fray Mamerto, interactivo

Uno de los atractivos más comentados fue el Esquiú interactivo, una figura del beato que, mediante inteligencia artificial, conversa con quienes se acercan y responde preguntas sobre su vida y su obra en más de 100 idiomas.

La figura fue desarrollada por Daniel Caro, responsable del proyecto, junto a Eduardo Agüero, desde una empresa con base en Córdoba y en colaboración con fray Marcos Porta y la organización de los festejos por el Bicentenario. Se presentó a comienzos de mayo de 2026 en la histórica celda de Esquiú del Convento San Francisco de Catamarca, en la antesala del Bicentenario de su natalicio, donde recibió a visitantes y contingentes escolares.

Su estética amable, inspirada en la caricatura, fue pensada para generar cercanía con los más chicos, y sus respuestas se nutren de una base de datos sobre la vida y el pensamiento del fraile que se actualiza de forma permanente. En aquella presentación, Mario Vera, uno de los expositores de la jornada en el Congreso, celebró la iniciativa por su llegada a los niños.

Su llegada al Congreso fue una forma de traer al beato a la ciudad donde, en 1880, predicó ante las principales autoridades del país, esta vez para dialogar con el público y acercar su historia a nuevas generaciones a través de la tecnología.

La jornada contó además con la cobertura de Carlos Carrizo Codigoni y Pablo Orellana, referentes de los medios de comunicación.

El evento concluyó con un profundo agradecimiento de las autoridades catamarqueñas a los presentes, reafirmando el compromiso de seguir promoviendo la riqueza histórica y cultural de la provincia en los principales altares institucionales del país.