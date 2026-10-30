El gobernador Raúl Jalil firmó junto a Gastón Pauls, fundador y presidente de La Casa de la Cultura de la Calle, un compromiso público para impulsar acciones de prevención de adicciones y consumos problemáticos, y promover el cuidado de la salud mental en Catamarca.

La firma se enmarca en el proyecto “25 Firmas”, una iniciativa de la organización que invita al Presidente de la Nación, a los 23 gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a construir un compromiso federal que ubique a la prevención como una prioridad de la agenda pública.

A través de este acuerdo, la Provincia asume el compromiso de promover acciones sostenidas de comunicación, educación y capacitación, con un enfoque integral y comunitario. La propuesta pone el acento en el acceso temprano a información y acompañamiento, y en el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Entre los principales ejes se encuentran la incorporación transversal de la prevención en la currícula escolar, con contenidos adecuados a cada etapa educativa; la formación de equipos de gobierno y estructuras estatales; y la articulación entre las áreas de Salud, Educación, Seguridad, Desarrollo Social, Cultura y Deporte.

Asimismo, el documento contempla promover mensajes de prevención y cuidado en medios de comunicación, festivales, recitales y otros eventos, para ampliar el alcance de estas acciones y acercar información a la comunidad.

El compromiso está orientado a impulsar acciones concretas y medibles, con instancias de seguimiento y difusión pública de los avances. También plantea sostener las políticas de prevención en el tiempo, más allá de los cambios de gestión.

Impulsada desde la sociedad civil y abierta a todas las fuerzas políticas, “25 Firmas” busca construir acuerdos amplios frente a problemáticas que atraviesan a toda la sociedad y requieren respuestas coordinadas y sostenidas. Con esta firma, Catamarca se suma a la construcción de una agenda federal de prevención y cuidado de la salud mental.