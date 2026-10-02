La Municipalidad de la Capital, en conjunto con la Secretaría de Transporte de Catamarca, lleva adelante operativos preventivos de control y notificación en puntos neurálgicos de la ciudad donde se registra un intenso movimiento de ascenso y descenso de personas, tales como las inmediaciones de la Maternidad Provincial, el Sanatorio Pasteur y el Sanatorio Junín.

El procedimiento tiene como finalidad advertir a los conductores de vehículos particulares sobre la obligatoriedad de registrarse en la plataforma municipal si prestan servicios de traslado mediante plataformas digitales.

Durante las intervenciones de campo, los agentes de tránsito entregan cédulas de notificación formal a los automovilistas que se aproximan a estos centros de salud para el traslado de pasajeros.

La medida responde a lo estipulado en la Ordenanza Municipal N.º 8838/2025, instrumento legal que regula el funcionamiento de los servicios de movilidad contratados a través de entornos digitales y exige la registración obligatoria de los prestadores para garantizar condiciones óptimas de seguridad, habilitación vehicular y transparencia en el sistema de transporte urbano de la Capital.

A partir de la recepción de la cédula, aquellos conductores que efectivamente brinden servicios de transporte en plataformas digitales disponen de un plazo perentorio de 48 horas hábiles para completar su trámite de empadronamiento.

Para facilitar y agilizar la gestión, el documento entregado por los inspectores incorpora un código QR que permite acceder de manera directa desde cualquier teléfono celular al formulario de inscripción, el cual también se encuentra disponible en el portal web institucional del municipio.

Desde el área comunal recordaron que el incumplimiento en los plazos previstos dará lugar a la aplicación de las penalidades y sanciones contempladas en el régimen de faltas vigente.