El ministro de Economía, Luis Caputo, vinculó el aumento del riesgo país con factores internacionales y con el temor de algunos sectores del mercado a un cambio de rumbo económico. También descartó una devaluación y anticipó una reforma tributaria para después de 2031.

Caputo participó este viernes del 62° Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata, mediante una entrevista grabada desde París, donde integra la delegación argentina que participa de la Argentina Week.

El riesgo país alcanzó los 650 puntos básicos, su nivel más alto del año. Al analizar la suba, el ministro sostuvo que aproximadamente la mitad responde, según su diagnóstico, al contexto internacional y el resto a factores domésticos. En ese sentido, señaló que existe temor entre algunos actores del mercado a “volver al pasado” y “volver al infierno”.

Caputo defendió el programa económico del Gobierno y afirmó que la próxima etapa continuará con reducción de impuestos y regulaciones, mejoras en infraestructura y una disminución del costo financiero.

Descartó una devaluación

Durante la entrevista, el ministro rechazó la posibilidad de utilizar una devaluación como mecanismo para mejorar la competitividad. Según explicó, el Gobierno busca alcanzar ese objetivo mediante reformas económicas y no a través de una depreciación de la moneda.

En materia tributaria, Caputo anticipó que después de 2031 se impulsará una reforma orientada a la simplificación del sistema impositivo, que deberá contemplar el consenso con las provincias.

También se refirió a una eventual reforma previsional y sostuvo que será abordada después de otras reformas estructurales. Entre los factores que mencionó se encuentran la evolución demográfica y la situación del sistema previsional.

Finalmente, Caputo defendió la continuidad del programa económico y sostuvo que el Gobierno profundizará las reformas que viene implementando.