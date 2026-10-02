El vicegobernador Rubén Dusso mantuvo una reunión institucional con el referente de la comunidad japonesa en Catamarca, Miguel Miyashiro, en el marco de la conmemoración de los 140 años de la llegada de la primera inmigración japonesa a la República Argentina.

Durante el encuentro, Dusso hizo entrega de un reconocimiento especial a Miyashiro, en representación de la colectividad japonesa, y destacó el valor de preservar la memoria, las tradiciones y el legado cultural de quienes fueron pioneros de esta comunidad en el país.

La actividad forma parte de la agenda conmemorativa que la colectividad desarrolla en distintas provincias argentinas.

Muestra histórica y celebraciones

Entre las iniciativas previstas se encuentra la inauguración de una muestra histórica en el Museo del Inmigrante, que reunirá fotografías de época, obras de arte, documentación y objetos personales pertenecientes a familias fundadoras de la colectividad japonesa.

La programación también contempla actividades centrales en la provincia de Córdoba, donde se registró el primer asentamiento japonés en Argentina.

Desde el Gobierno provincial se resaltó el acompañamiento a esta conmemoración y se puso en valor los vínculos históricos de amistad, cooperación, trabajo y respeto mutuo entre la comunidad japonesa y el pueblo catamarqueño.