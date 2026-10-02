La Cámara de Senadores de Catamarca realizó este jueves su Vigésima Sesión Ordinaria en el Cine Teatro “Gustavo Martínez” de la ciudad de Recreo, departamento La Paz. La jornada fue encabezada por el presidente provisorio del Cuerpo, senador Ramón Figueroa Castellanos.

El cuerpo de senadoras y senadores fue recibido por el intendente de Recreo, Luis Polti, quien agradeció la histórica oportunidad de que se lleve a cabo una de las sesiones del Senado en su ciudad.

La sesión se desarrolló fuera de la Capital provincial, en el marco de la decisión de la Cámara de Senadores de fortalecer el vínculo con las comunidades del interior y acercar la labor legislativa a la ciudadanía.

La realización de la sesión en Recreo fue dispuesta mediante Decreto Parlamentario P.C.S. N° 178, a partir de una solicitud presentada por la senadora por el departamento La Paz, Débora Romero. La iniciativa tuvo como propósito acompañar y jerarquizar la presentación de la sede de la Universidad Nacional de Catamarca en la ciudad de Recreo.

Adobe y construcción con tierra

En primer término, se dio media sanción al proyecto de ley impulsado por la senadora Pamela López, que propone declarar al adobe y a las técnicas y saberes tradicionales de construcción con tierra como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia de Catamarca, además de establecer un marco de regulación técnica para su ejecución, conservación, restauración y enseñanza.

La iniciativa contempla la creación de un Programa Provincial de Salvaguarda, un Registro Provincial y un Manual Técnico Provincial, junto con acciones destinadas a promover la investigación científica y tecnológica, la capacitación y la transferencia de conocimientos vinculados con la construcción con tierra.

Protocolo para las banderas departamentales También obtuvo media sanción la iniciativa de ley presentada por la senadora Belén Menecier, mediante la cual se establece un protocolo de uso y modalidad de exhibición para las Banderas de Ceremonia Departamentales y, de manera complementaria, para la Bandera de la Provincia de Catamarca en actos oficiales y escolares.

La propuesta establece criterios para la designación de abanderados y escoltas de las enseñas departamentales, conforme a los lineamientos establecidos para la Bandera Nacional y Provincial. Asimismo, prevé una modalidad de exhibición mediante soporte, pedestal o corbata en aquellos establecimientos cuya matrícula no permita conformar las delegaciones necesarias para su portación.

La Secundaria N° 85 se llamará “ARA General Belgrano”

El Cuerpo también aprobó el proyecto de ley presentado por la senadora Soledad Blas, que propone imponer el nombre “ARA General Belgrano” a la Escuela Secundaria N° 85 de la ciudad de Belén, departamento Belén.

La denominación fue definida a partir de un proceso participativo desarrollado por la comunidad educativa, que incluyó la presentación de propuestas, una consulta y una votación presencial.

En el escrutinio realizado el 18 de junio de 2026, la propuesta “ARA General Belgrano” obtuvo 88 votos sobre un total de 318 sufragios emitidos.

La iniciativa destaca el valor histórico y educativo de la denominación, vinculada con la memoria de la Guerra de Malvinas y con la construcción de valores relacionados con la soberanía nacional, la memoria histórica, la responsabilidad ciudadana y la cultura de paz.

Responsabilidad social y ambiental

En el mismo sentido, recibió media sanción el proyecto de ley presentado por los senadores Ramón Figueroa Castellanos y Mario Gershani, destinado a promover conductas socialmente responsables en empresas, organizaciones, instituciones y organismos del sector público.

La propuesta establece un marco jurídico para el Balance de Responsabilidad Socio Ambiental (BRSA), con el objetivo de favorecer una evaluación sistemática de la sostenibilidad social, ambiental, económica y financiera de las organizaciones.

El proyecto contempla que la información vinculada con la responsabilidad social y ambiental y su impacto en las comunidades donde desarrollan sus actividades sea incorporada bajo criterios uniformes y sistemáticos, con intervención de profesionales en Ciencias Económicas y auditoría de Contador Público matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca.

Los cuatro proyectos de ley aprobados con media sanción fueron girados a la Cámara de Diputados, donde continuarán su tratamiento parlamentario.

La importancia de la Universidad Pública y su sede en Recreo

Durante el tratamiento de los proyectos sobre tablas, el Cuerpo aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por la senadora Débora Romero que declara de Interés Parlamentario, Educativo, Cultural, Social y Comunitario la instalación de una sede de la Universidad Nacional de Catamarca en la ciudad de Recreo, departamento La Paz.

El acompañamiento unánime de las senadoras y los senadores puso de relieve la importancia que representa la llegada de la Universidad Pública al Este provincial y, particularmente, a La Paz, como una oportunidad para ampliar el acceso a la educación superior para las y los jóvenes del interior.

En este sentido, se destacó el valor de fortalecer la presencia de la universidad pública en el territorio, generando nuevas posibilidades de formación profesional sin que los estudiantes deban trasladarse a la Capital para continuar sus estudios. La iniciativa fue valorada como un paso significativo para acompañar las expectativas educativas y de desarrollo de las nuevas generaciones del interior catamarqueño.

Solicitudes

Esta sesión en el interior catamarqueño también se destacó por su mirada federal y la importancia de llevar soluciones y respuestas a cada una de las comunidades. Así se aprobaron diversos proyectos de resolución.

El primero tiene que ver con la iniciativa de la senadora Carolina Casas para solicitar al Poder Ejecutivo Provincial un relevamiento técnico de las heladas tardías registradas durante septiembre en el departamento Pomán y la evaluación de los daños ocasionados en las producciones agrícolas.

También se abordó el pedido de la senadora Marisol Soriano para la adquisición y asignación permanente de una ambulancia 4×4 de alta complejidad al Área Programática N° 14 – Hospital Zonal “Dr. Omar Barrionuevo” de Antofagasta de la Sierra.

Por otra parte, los senadores Rodolfo Santillán, Débora Romero y Augusto Ojeda impulsaron una iniciativa para solicitar al Ejecutivo Provincial la suscripción de un convenio con las empresas constructoras adjudicatarias del Acueducto Albigasta, a fin de establecer mecanismos de contratación de mano de obra local y un cupo mínimo de trabajadores de Ancasti, El Alto y La Paz.

Finalmente, se trató el proyecto presentado por la senadora María Elena Lagoria para solicitar las medidas técnicas y presupuestarias necesarias para la pavimentación del bypass vial que une San José centro con Palo Seco, en el departamento Santa María, con el objetivo de contribuir al reordenamiento del tránsito pesado en el distrito San José.