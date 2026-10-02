El Gobierno nacional aprobó la adhesión de la empresa Glencore al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para realizar una inversión de capital estimada de $4.000 millones de dólares en el proyecto Agua Rica, en Catamarca.

El gobernador Raúl Jalil, quien se encuentra participando del Argentina Week en Francia, junto a otros gobernadores y el presidente Javier Milei, celebró la noticia: “la aprobación del RIGI para Glencore es un paso importante para la reactivación de Alumbrera. A este ritmo, Catamarca podría estar exportando cobre en el segundo semestre de 2027 y convertirse en un actor clave del sector”.

En este marco, destacó la importancia del trabajo conjunto con las autoridades nacionales. “Que más empresas inviertan en Catamarca es fruto del trabajo conjunto con Nación. De la misma manera hemos trabajado toda esta semana en Francia, donde tuvimos la posibilidad de reunirnos con representantes de empresas europeas para mostrar las oportunidades de inversión de nuestra provincia en minería, industria textil, turismo y agroindustria”, sostuvo y cerró: “son encuentros que posicionan a Argentina a nivel mundial y generan nuevas posibilidades para todas las provincias”.

Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, afirmó tras la aprobación que “es un hito importante para Agua Rica y una clara señal de confianza en el marco de inversión a largo plazo de Argentina, ayudando a respaldar su ambición de ser uno de los principales productores mundiales de cobre. Agradecemos a las autoridades nacionales y a la provincia de Catamarca por su firme compromiso durante todo el proceso”.

Con la incorporación de Agua Rica al RIGI se brinda un marco de estabilidad y previsibilidad para avanzar en la evaluación, el financiamiento y el desarrollo del Proyecto, sujeto al cumplimiento de las etapas técnicas, ambientales y regulatorias aplicables. Actualmente, el proyecto minero emplea alrededor de 2.000 personas, la mayoría de la fuerza laboral procedente de Catamarca. Durante la etapa de construcción se espera un pico de 3.500 trabajadores.

Séptimo proyecto con RIGI en Catamarca

A través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) Catamarca ha logrado inversiones de múltiples empresas, como nunca había sucedido en el sector minero.

En total, empresas de diversas partes del mundo han confirmado sus inversiones en siete proyectos mineros con este régimen. Son las siguientes:

-Galan Litio: Proyecto Hombre Muerto Oeste, con inversión estimada de USD 217 millones.

-Minera del Altiplano-Río Tinto: Expansión Fénix etapa 1B, con inversión de USD 531 millones.

-POSCO: Proyecto Sal de Oro, con una inversión de 547 millones de dólares

-Abra Silver: Proyecto Diablillos, con una inversión estimada USD 760 millones.

-Galaxy Lithium S.A.-Río Tinto: Proyecto Sal de Vida, con una inversión de USD 818 millones.

-Zijin-Liex: Proyecto Tres Quebradas, con una inversión estimada de USD 600 millones

-Glencore: Proyecto MARA-Agua Rica, con inversión estimada de USD 4.000 millones.