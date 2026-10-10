El gobernador Gustavo Sáenz anunció que la provincia finalizará con fondos propios la pavimentación del tramo Molinos–Seclantás de la ruta nacional 40, una obra pendiente de ejecución por parte del Gobierno nacional. Los trabajos se reactivarán en los casi 17 kilómetros que comprenden este sector estratégico para la integración territorial de los Valles Calchaquíes.

La provincia reactivará los trabajos en este tramo que se encontraba con un avance del 75% al momento de su paralización.

“Como no podemos seguir esperando, tomé la decisión de invertir en esta obra tan importante para Salta, los Valles Calchaquíes y la conexión vial territorial”, dijo Sáenz.

El gobierno sostuvo que esta pavimentación dará respuesta a un reclamo histórico de los vecinos y vecinas y beneficiará a la producción primaria y al turismo local. Además, permitirá mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial, fortalecer la conexión entre las localidades y contribuir al desarrollo económico de la región.

“Queremos una Salta conectada, con posibilidades de crecimiento y desarrollo en cada una de sus regiones”, agregó el gobernador.

Sáenz subrayó que la decisión de avanzar con recursos provinciales responde a la necesidad de concretar obras estratégicas para los habitantes de la proivncia, aun cuando su ejecución corresponda a la Nación.

En junio de 2024 el gobierno de Salta había firmado un acuerdo marco con Nación y convenios de traspaso para reactivar y continuar diversas obras públicas, entre ellas, la pavimentación de la ruta 40, paralizada desde fines de 2023.

“Nuestro compromiso con los salteños está despojado de cualquier interés político partidario. Trabajamos fuertemente para avanzar con obras estratégicas, aunque por jurisdicción no nos correspondan”, sostuvo Sáenz.

Finalmente, ratificó la decisión de priorizar las necesidades de la provincia y cumplir con los compromisos asumidos. “Porque para este gobernador, los intereses de Salta y de los salteños siempre están primero. Los compromisos se honran con hechos. Estamos cumpliendo con nuestra palabra”, concluyó.

Recorrida por la ciudad

Por otro lado, junto al intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, el gobernador recorrió ayer las obras del Complejo Norte Grande y del Corredor Verde de bajas emisiones, dos proyectos que buscan mejorar la infraestructura deportiva, ampliar los espacios verdes y fortalecer la integración urbana en la zona sudeste de la capital.

En el predio ubicado en Felipe Varela al 1300, el gobernador supervisó los trabajos de refacción integral del Complejo Deportivo Norte Grande, una obra que ejecutan de manera conjunta la provincia y el municipio y que tiene un avance del 65%.

Sáenz destacó la importancia de recuperar este espacio para la comunidad. “Es un compromiso asumido, un espacio deportivo espectacular donde hay distintas actividades que van a poder realizar los chicos, los jóvenes y los más grandes, un lugar seguro por sobre todas las cosas para la familia, para que puedan disfrutarlo”, afirmó.

Asimismo, resaltó el trabajo conjunto. “Lo importante es seguir trabajando por la gente, todos los días, de forma conjunta, como lo venimos haciendo”, expresó.

Por su parte, el intendente Durand recordó que este predio estaba abandonado, destacó el trabajo articulado para recuperarlo y anticipó que la obra estará terminada en un mes.

La intervención contempla la limpieza integral del predio, la reparación y ampliación del cerco perimetral, el acondicionamiento de las canchas y la puesta en valor del escenario. También incluye la construcción de nuevos baños y vestuarios, una cubierta para actividades recreativas y comunitarias, mobiliario urbano, equipamiento para calistenia, juegos saludables e iluminación LED.

Además, se incorporarán una pista de atletismo de 200 metros, otra de 100 metros y otra de 40 metros para salto en largo, además de nuevas canchas de fútbol, sectores para básquet y espacios destinados a adultos mayores. También se reacondicionará una vivienda existente para funciones sociales y sanitarias.

El gobernador y el intendente también recorrieron las obras del Corredor Verde del sudeste, denominado Proyecto Corredor Verde Bajo en Emisiones Avenida Discépolo, Parque de la Integración y Fuelle Verde San Javier. La iniciativa se desarrolla en el marco del programa internacional GEF-7 Ciudades Sostenibles y se estima que beneficiará de manera directa a más de 60 mil vecinos de 38 barrios.

La traza se extiende desde el eje de la avenida Hipólito Yrigoyen, continúa por la avenida Discépolo y llega hasta el relleno sanitario San Javier, en uno de los sectores de la capital con mayor vulnerabilidad climática. El proyecto busca ampliar la infraestructura verde, favorecer la movilidad peatonal y generar espacios públicos de encuentro y recreación.

Uno de los principales componentes es el Parque de la Integración, un espacio verde de cuatro hectáreas que contará con 1,2 kilómetros de caminería para senderismo y 1 kilómetro de recorridos internos, dos estaciones deportivas de calistenia, cancha de fútbol, juegos infantiles, anfiteatro con pista de baile, mesas de ajedrez, un bosque nativo y un jardín sensorial con plantas aromáticas.

El proyecto contempla la plantación de 350 árboles nativos, entre ellos 150 lapachos rosados y patas de vaca a lo largo del corredor y otros 200 ejemplares en el interior del parque. También prevé la reforestación del predio de San Javier mediante la creación de un fuelle verde.

Sobre la avenida Discépolo se ejecutan 1.500 metros de veredas nuevas, 90 sendas peatonales y 180 vados accesibles. Las obras incluyen, además, el ensanche de platabandas y canteros, la instalación de reductores de velocidad, mejoras en la iluminación LED, dársenas y paradores para el transporte público y la construcción de dos nuevos puentes sobre el canal Yrigoyen.