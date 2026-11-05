Así fue el frío saludo de Milei a Pedro Sánchez en la Cumbre Iberoamericana

El presidente Javier Milei vuelve a visitar España menos de un mes después de su último viaje marcado por sus insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que llamó “impresentable dictador”. En aquella ocasión, no se reunió con Sánchez – tampoco con los opositores Alberto Núñez Feijóo ni Santiago Abascal- y la única que le recibió oficialmente fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Esta vez, sin embargo, ambos líderes se vieron obligados a encontrarse en persona para la Cumbre Iberoamericana, donde protagonizaron un frío estrechón de manos en el que, por lo que se observa en las imágenes de la retransmisión, no intercambian palabra.

El encuentro entre jefas y jefes de Estado y de Gobierno arrancó el miércoles con la ausencia destacada de los presidentes progresistas de México, Claudia Sheinbaum, y el recién reelegido de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Tampoco participa la venezolana Delcy Rodríguez.

Sí acudieron a España los presidentes ultraderechistass de Argentina y Chile, Javier Milei y José Antonio Kast, además de los mandatarios de Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra. Colombia, Ecuador y El Salvador enviaron a sus vicepresidentes y los demás países están representados por sus ministros de Exteriores.

Sánchez evitó contestar directamente al presidente argentino, que durante su visita a Madrid equiparó al fascismo y el socialismo. “Entiendo que los presidentes estamos para unir, sobre todo en espacios multilaterales, no para confrontar entre estados”, dijo Sánchez, que remarcó que “el insulto no forma parte” de su manera “de hacer política”.