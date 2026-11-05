La parálisis en las tareas de mantenimiento y la falta de inversión hídrica desencadenaron una ola de malestar en distintos departamentos de la provincia. Ante el deterioro simultáneo del espacio público y las redes operativas, la acumulación de servicios deficientes y abandono urbano encendió las alarmas de los vecinos y comerciantes de Catamarca.

El panorama de negligencia estatal abarca desde el interior provincial hasta el centro de la Capital. Mientras los frentistas de Santa Rosa y Santa María reclaman por la parálisis de obras de contención fluvial a las puertas de la temporada de lluvias, en la zona urbana la falta de retiro de restos de poda pesada frente a la propia Policía Ambiental evidencia las contradicciones de los organismos de control, explicando por qué los servicios deficientes y abandono urbano unifican las protestas comunitarias.

A este escenario se suma la fragilidad del tendido aéreo en las arterias céntricas y barriales, donde incidentes viales menores provocaron el colapso de postes y cortes prolongados de electricidad e internet en sectores como Los Ejidos. Los usuarios expusieron la inercia de las empresas distribuidoras y las demoras de las cuadrillas oficiales para restablecer la conectividad, ratificando las razones por las cuales denunciaron servicios deficientes y abandono urbano ante la falta de soterrado y adecuación de cables. Frente a la superposición de deficiencias en las trazas viales y las redes básicas, organizaciones barriales exigieron auditorías urgentes a las áreas de infraestructura.

Cuestionamientos al Ministerio de Agua y al Gobierno en Catamarca

Las observaciones más severas de los representantes comunitarios se dirigen contra la falta de planificación del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente. Cuestionan que la administración del gobernador Raúl Jalil no coordine planes de contención hídrica en los municipios ni fiscalice el estado de los tendidos aéreos en Catamarca.

De igual forma, referentes vecinales reprocharon que las carteras ambientales mantengan microbasurales y ramas secas a metros de sus oficinas sin aplicar sanciones a las contratistas de recolección. Criticaron que el Ejecutivo intervenga de manera reactiva únicamente cuando los accidentes o los cortes de ruta toman estado público en Catamarca.

Las asambleas de vecinos del interior y los centros urbanos mantendrán sus presentaciones administrativas ante los organismos de contralor. Ante la falla recurrente en los suministros esenciales, la ciudadanía demanda soluciones definitivas en Catamarca.

Fuente: El Aconquija