El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, visitó en el barrio Parque América la sede de la Asociación Civil Achalay, una organización socioproductiva encabezada por Karina Aguirre que recientemente accedió a una línea de financiamiento por 11 millones de pesos otorgada por la Agencia Municipal de Fomento (AMF). El aporte económico fue destinado a la adquisición de maquinaria, insumos y herramientas indispensables para potenciar y tecnificar las diversas unidades de negocio autogestivas que llevan adelante las trabajadoras de la institución.

Durante la recorrida, en la que participó el director de la AMF, Juan Zelarayán, las autoridades conocieron en detalle los avances de los talleres productivos que integran la asociación, un espacio conformado íntegramente por mujeres que elaboran piezas de arte y decoración en madera, vitrofusión y reciclado de vidrio, panificación, repostería artesanal, cestería, confección textil para mascotas y fabricación de velas ecológicas de soja.

El funcionario destacó que este tipo de asistencia financiera permite dotar de escala comercial al trabajo artesanal, recordando que gracias a este impulso las integrantes de Achalay lograron comercializar sus creaciones con marcado éxito de ventas durante la última edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Al dialogar con las emprendedoras, el intendente remarcó la importancia de acompañar el esfuerzo cotidiano de las familias en territorio: “El acceso a créditos accesibles y transparentes es un puente indispensable para que quienes tienen una vocación o un oficio puedan dar el salto productivo, multiplicar sus ingresos y ganar independencia económica. Desde el municipio continuaremos fortaleciendo el rol de la Agencia Municipal de Fomento como un motor de oportunidades reales para la economía social de la Capital”.

Con este tipo de intervenciones, la comuna capitalina continúa trabajando en una política pública de respaldo a las pequeñas unidades productivas y cooperativas barriales, consolidando un esquema de financiamiento cercano que fortalece el tejido comunitario, estimula el autoempleo genuino y dinamiza el mercado local.