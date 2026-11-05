El diputado provincial Germán Scolamieri confirmó que asumió la vicepresidencia del bloque Frente de Todos en la Cámara de Diputados, tras una decisión acordada por los integrantes del espacio durante la última sesión ordinaria.

En diálogo con Catamarca es Noticia, el legislador agradeció la confianza de sus pares y señaló que buscará contribuir al funcionamiento del bloque mediante un trabajo conjunto. Según explicó, el cambio se produjo a partir de una situación personal del anterior vicepresidente, Zabaleta, quien no podía continuar asumiendo las responsabilidades del cargo por cuestiones de tiempo.

En ese sentido, Scolamieri descartó que la modificación responda a una interna o a un reacomodamiento dentro del oficialismo. También aclaró que la decisión se tomó exclusivamente en el ámbito legislativo y mediante el acuerdo de los diputados.

Respecto a las diferencias entre los distintos sectores del peronismo, reconoció que dentro del espacio existen referentes vinculados a Gustavo, Fidel y Lucía, pero remarcó que todos responden al Partido Justicialista y al bloque Frente de Todos. “Siempre trabajamos en pos de esa unidad”, sostuvo.

Presupuesto y sesiones extraordinarias

De cara al cierre del período ordinario, Scolamieri indicó que existe la posibilidad de que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias para avanzar con el tratamiento del Presupuesto.

Al respecto, recordó que el gobernador tiene plazo hasta el 30 de noviembre para realizar la convocatoria y consideró que el ingreso del proyecto permitiría agilizar su análisis. “Estamos esperando que llegue y estudiándolo”, expresó.

En cuanto al próximo año legislativo, que estará atravesado por el calendario electoral, señaló que la conducción del bloque deberá organizar el trabajo para compatibilizar las actividades territoriales y partidarias con las responsabilidades legislativas.

No obstante, sostuvo que todavía no es momento de centrar la discusión en las candidaturas, debido a que quedan asuntos importantes por abordar antes de finalizar el año. Entre ellos, mencionó los casos de bullying registrados en la provincia y los proyectos legislativos vinculados a distintas problemáticas sociales.

Si bien reconoció que tiene sus preferencias respecto de quién le gustaría que sea el próximo gobernador, insistió en que actualmente las prioridades pasan por el trabajo legislativo.

La respuesta a Garán por el trabajo territorial

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la discusión que se generó a partir de las declaraciones del diputado Garán en la última sesión, quien hizo referencia a la necesidad de que los legisladores mantengan contacto directo con los vecinos y recorran los barrios.

Consultado sobre si esos planteos desconocen el trabajo territorial que realizan otros integrantes del oficialismo, Scolamieri sostuvo que cada diputado desarrolla sus actividades desde su propio espacio, independientemente de que cuente o no con una sede.

En ese marco, cuestionó las expresiones de su par y consideró que reflejan un desconocimiento de las tareas que realizan otros legisladores en el territorio.

“El único trabajo que hace es la gente que le llega a él”, manifestó, y defendió las recorridas, reuniones y acciones de acompañamiento que, según indicó, llevan adelante distintos diputados sin necesariamente difundirlas en redes sociales.

Finalmente, Scolamieri remarcó que el trabajo territorial también implica responder a las necesidades de los vecinos en un contexto económico complejo. “Es un trabajo que uno hace de corazón y no porque necesite mostrarlo”, concluyó.