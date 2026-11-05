El deterioro sostenido de los ingresos familiares y la falta de programas provinciales de incentivo económico profundizaron el impacto de la recesión en la provincia. Ante el desplome de las ventas alimentarias y la multiplicación de conflictos paritarios en los organismos públicos, la caída del consumo y parálisis laboral encendieron las alarmas de los sectores productivos en Catamarca.

El cuadro socioeconómico exhibe indicadores críticos en áreas centrales de la canasta básica y los servicios. El informe de la industria cárnica ratificó que el consumo de carne vacuna cayó a su piso histórico de 45,4 kilos anuales por persona, mientras que los operadores turísticos advierten un parate por falta de promoción oficial y herramientas de financiamiento, explicando los motivos por los cuales la caída del consumo y parálisis mercantil comprometen la sustentabilidad de los comercios locales.

A este escenario de contracción económica se suma el malestar en el sector público, donde los trabajadores de Vialidad Nacional cumplen un plan de lucha con quite de colaboración ante el congelamiento de haberes y la pérdida de personal. Asimismo, especialistas en adicciones denunciaron que el avance irrestricto de las apuestas online mediante billeteras virtuales agrava el sobreendeudamiento de las familias vulnerables, ratificando las razones por las que la caída del consumo y parálisis de ingresos derivan en severas problemáticas sociales.

Frente a la vulnerabilidad de las franjas asalariadas y comerciales, cámaras empresariales y gremios exigieron la convocatoria urgente a mesas de concertación económica.

Cuestionamientos al Gabinete Económico y al Gobierno en Catamarca

Las observaciones más contundentes de los referentes sindicales y comerciales se dirigen contra la falta de herramientas de contención por parte del Ejecutivo provincial. Cuestionan que la gestión del gobernador Raúl Jalil no implemente precios protegidos para alimentos esenciales ni gestione líneas de crédito blando para pymes de Catamarca.

De igual forma, representantes de los trabajadores estatales reprocharon la inercia de las carteras económicas ante la pérdida del poder de compra y la precarización en las reparticiones públicas. Criticaron que las autoridades provinciales permitan la libre proliferación de plataformas de apuestas sin aplicar regulaciones financieras que resguarden el bolsillo popular en Catamarca.

Las instituciones intermedias e intersindicales sostendrán los reclamos formales para solicitar paliativos urgentes y negociaciones paritarias abiertas. Ante la profundización de la brecha social, la comunidad exige medidas de fondo en Catamarca.

Fuente: El Aconquija