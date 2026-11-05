La Cámara de Senadores llevó adelante este jueves su 25° sesión ordinaria, encabezada por el presidente provisorio del Cuerpo, senador Ramón Figueroa Castellanos, oportunidad en la que se dio tratamiento a distintas iniciativas legislativas vinculadas con la educación, la seguridad vial, la infraestructura, los servicios públicos y el reconocimiento de instituciones y referentes de la comunidad catamarqueña. En el marco del orden del día, el Pleno aprobó con media sanción dos proyectos de Ley que fueron girados a la Cámara de Diputados para su correspondiente tratamiento. El primero de ellos, impulsado por la senadora Romina Williams, propone imponer el nombre de “Alejandro Agüero” a la Escuela Secundaria N° 35 de la localidad de Los Varela, departamento Ambato. La iniciativa establece en su articulado la imposición de dicha denominación, además de disponer que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación o del organismo que en el futuro lo reemplace, deberá realizar las adecuaciones administrativas, registrales y técnicas necesarias para su implementación. Esto contempla la actualización de la documentación oficial, los sellos y la cartelería del establecimiento. En los fundamentos del proyecto se destaca que la elección del nombre surgió de un proceso de participación democrática de los alumnos de toda la institución, quienes realizaron una votación entre distintos candidatos, resultando elegido Alejandro Agüero. La propuesta pone en valor la trayectoria de este vecino de Los Varela, quien se desempeñó como docente y director de la entonces Escuela Primaria N° 9, en el año 1939. Según los antecedentes recopilados, Agüero “se caracterizó por su vocación solidaria y compromiso con la comunidad, albergando gratuitamente en su propia vivienda a estudiantes provenientes de localidades como Humaya, Balcosna y El Bolsón, además de compartir con ellos y con los vecinos los productos de sus cultivos y la leche que obtenía de sus animales”. Asimismo, se señala que donaba terrenos a parejas recién casadas y que fue quien cedió al Estado el predio donde actualmente funciona la Escuela N° 35. El edificio original conservó su fachada hasta el terremoto del 7 de septiembre de 2004, que provocó daños y motivó posteriores trabajos de refacción, remodelación y ampliación, dando lugar a la inauguración de la actual infraestructura. Conducción asistida



Por otra parte, obtuvo media sanción el proyecto de Ley presentado por el senador Ramón Figueroa Castellanos, mediante el cual se propone crear el Servicio de Conducción Asistida (S.C.A.) en todo el territorio de la provincia de Catamarca. Por otra parte, obtuvo media sanción el proyecto de Ley presentado por el senador Ramón Figueroa Castellanos, mediante el cual se propone crear el Servicio de Conducción Asistida (S.C.A.) en todo el territorio de la provincia de Catamarca. La iniciativa autoriza la creación del Servicio de Conducción Asistida, que podrá ser prestado por personas físicas o jurídicas habilitadas y con licencias de conducir de clase profesional, conforme a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. La prestación consistirá en proporcionar un conductor profesional para manejar el vehículo particular del usuario desde el lugar donde se encuentre hasta el destino que indique. Asimismo, establece que el objeto de la Ley será regular este servicio, destinado a aquellas personas que, por razones de seguridad o por imposibilidad física y/o mental, decidan no conducir sus propios vehículos y requieran ser trasladadas desde un punto de origen hasta otro de destino, mediante el pago de una tarifa. Por su parte, el personal afectado deberá reunir las condiciones y requisitos establecidos por las normativas vigentes, contar con aptitud psicofísica y capacitación específica. También deberá acreditar formación en atención al cliente, gestión de situaciones de crisis y conocimientos básicos de primeros auxilios, con el propósito de garantizar la calidad de la prestación. En la fundamentación, el senador plantea que la propuesta busca incorporar una alternativa de traslado seguro para los habitantes de Catamarca, mediante la disponibilidad de choferes profesionales que puedan conducir vehículos particulares cuando sus propietarios o tenedores se encuentren imposibilitados de hacerlo. Entre las situaciones contempladas se mencionan la fatiga, el consumo de alcohol y las emergencias, además de otras circunstancias que puedan afectar las condiciones necesarias para conducir. El proyecto apunta especialmente a prevenir siniestros viales, evitando que personas con disminución de sus reflejos o capacidad de reacción se pongan al volante. Asimismo, contempla un servicio personalizado, con disponibilidad las 24 horas, tanto para traslados programados como para situaciones de emergencia, garantizando la discreción y privacidad de los usuarios.



Pedidos al Poder Ejecutivo: obras y servicios para el interior Durante la sesión, el Pleno también dio luz verde a distintas iniciativas impulsadas por las y los senadores Carolina Casas, María Elena Lagoria y Débora Romero, Augusto Ojeda y Mario Gershani, mediante las cuales se solicita al Poder Ejecutivo Provincial avanzar con obras de infraestructura, servicios esenciales y mejoras en establecimientos educativos de diferentes localidades. Entre los requerimientos se encuentra la creación de un parque infantil y familiar en la localidad de Mutquín, departamento Pomán, en articulación con el municipio, con el objetivo de generar un espacio de encuentro, recreación y esparcimiento para las familias.

Asimismo, se solicita avanzar con la ejecución de una red integral de desagües cloacales y una planta de tratamiento de efluentes para la localidad de El Alto y el barrio La Cañada, como respuesta a una demanda vinculada con el saneamiento y las condiciones sanitarias de la población.

En materia de infraestructura hídrica, otra de las iniciativas plantea la realización de obras de defensa sobre el río del Valle, en inmediaciones de Agua Colorada, departamento Valle Viejo, para prevenir desbordes, reducir la erosión de las márgenes y proteger a los vecinos y sus bienes. También se requiere que, a través del organismo provincial competente, se efectúe un relevamiento y se elabore un informe sobre la situación del suministro de agua potable en el distrito San José, departamento Santa María. En el ámbito educativo, los pedidos están orientados a dar continuidad y avanzar de manera inmediata con las obras de refacción de la Escuela Primaria N° 215 “Esther Ana Romero”, de Esquiú, y de la Escuela N° 172 “Docente María Esther Quinteros”, ambas ubicadas en el departamento La Paz. A través de estas iniciativas, la Cámara Alta acompaña las demandas de distintas comunidades del interior provincial, promoviendo respuestas vinculadas con el acceso a servicios públicos, la infraestructura, la protección de las poblaciones y el mejoramiento de las condiciones edilicias de los establecimientos educativos.