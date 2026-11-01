Boca Juniors y River Plate protagonizarán este domingo 1 de noviembre una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El encuentro comenzará a las 15 horas en La Bombonera, por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026, y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

En el equipo local, Rodolfo Arruabarrena contará con el regreso de Lautaro Blanco, quien superó una molestia muscular que le impidió disputar el clásico anterior frente a Independiente. En el mediocampo estarán Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado. La principal duda pasa por los dos lugares disponibles en el ataque, que se disputan Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco, para acompañar a Miguel Merentiel.

Por el lado de River, Leonardo Ponzio realizará modificaciones en la defensa. Lucas Martínez Quarta volverá a la titularidad después de cumplir una fecha de suspensión, mientras que Marcos Acuña ocupará nuevamente el lateral izquierdo tras recuperarse de un traumatismo.

Además, el conjunto de Núñez tendrá las bajas de Fausto Vera, por un desgarro, y Aníbal Moreno, por un problema lumbar. Ante esta situación, Lucas Silva aparece como una de las opciones para ocupar un lugar en el mediocampo junto a Tobías Andrada.

En el ataque, Thiago Almada y Tomás Galván estarán encargados de asistir a Ángel Correa y Lucas Beltrán. Ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes para mejorar sus posiciones y asegurar su clasificación a las fases eliminatorias del campeonato.