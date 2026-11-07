Este sábado 7 de noviembre se realiza en la Ciudad de Buenos Aires la 35ª edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, una jornada que reúne a distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.

La convocatoria de este año está atravesada por el reclamo contra los discursos de odio y en defensa de los derechos de la diversidad sexual. La movilización se desarrolla bajo la consigna “¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!”.

La concentración comenzó durante la tarde y cuenta con actividades artísticas, música y distintas intervenciones. A las 17:30 está previsto el inicio de la movilización hacia el Congreso de la Nación, donde continuará la jornada con espectáculos y actividades.