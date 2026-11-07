La multiplicación de agresiones físicas en los hogares y el sostenido incremento de los delitos intrafamiliares volvieron a encender las alarmas comunitarias en la Capital. Ante la falta de dispositivos de acompañamiento territorial y la ineficacia de las políticas asistenciales, organizaciones sociales cuestionan la violencia de género y la escasez de contención estatal en Catamarca.

El hecho más reciente se registró en el barrio Santa Marta durante las primeras horas de la mañana, cuando efectivos de la Comisaría Sexta intervinieron tras un llamado de auxilio al SAE-911. En la vivienda, los uniformados aprehendieron a un joven de 19 años acusado de golpear a su pareja de la misma edad y de destruir su dispositivo móvil, explicando los motivos por los que cuestionan la violencia de género y la falta de monitoreo sobre las situaciones de vulnerabilidad reportadas.

El sospechoso quedó alojado en la seccional policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, mientras la víctima fue trasladada a la Unidad Judicial N.º 6. No obstante, representantes comunitarias recordaron que este caso se suma a recientes ataques graves con armas blancas cometidos contra mujeres en la ciudad, ratificando las razones por las que cuestionan la violencia de género por parte de colectivos que exigen refugios y medidas cautelares efectivas.

Frente a la reiteración de denuncias en los barrios periféricos, las agrupaciones exigieron la presencia permanente de trabajadoras sociales en las comisarías y centros de contención.

Cuestionamientos a las políticas de género del Gobierno en Catamarca

Las observaciones más severas de las organizaciones feministas se dirigen contra la inercia de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad. Cuestionan que la administración del gobernador Raúl Jalil reduzca las respuestas institucionales a la difusión de líneas telefónicas de emergencia mientras los casos de agresiones continúan multiplicándose en Catamarca.

De igual forma, referentes comunitarias reprocharon que el Estado provincial no brinde garantías económicas ni alternativas habitacionales a las víctimas que conviven con sus agresores. Criticaron que el Ejecutivo no otorgue prioridad presupuestaria a la descentralización de los gabinetes psicosociales en los vecindarios vulnerables de Catamarca.

Las asambleas de mujeres continuarán movilizadas ante las sedes judiciales para solicitar respuestas integrales. Ante la cronicidad de los ataques intrafamiliares, la sociedad exige protección real en Catamarca.

Fuente: El Aconquija