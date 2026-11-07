El diputado Gustavo Aguirre compartió una iniciativa que se desarrolla en la provincia de Mendoza y que está relacionada con el proyecto de pactos interfamiliares que presentó recientemente en el Concejo Deliberante, con el objetivo de limitar el uso de pantallas en niños y adolescentes.

La propuesta consiste en generar acuerdos colectivos entre las familias de un mismo curso para establecer límites al uso de celulares. La experiencia comenzó con un grupo de aproximadamente diez padres que decidieron ponerse de acuerdo y rápidamente se extendió a otros cursos y establecimientos educativos.

“Fundamentalmente, es un pacto colectivo para salir de ese lugar que es ‘mi hijo es el único que no lo tiene’”, explicó Aguirre al referirse a la necesidad de que las decisiones no sean individuales, sino compartidas por toda la comunidad educativa.

El diputado también contó su experiencia personal al momento de poner límites a su hijo y retirar el teléfono celular. Según relató, al principio la reacción fue negativa: “Cinco minutos lloraron y batallaron y no fue fácil, como cada vez que le tenés que poner un límite a un hijo. Pero al minuto seis estaba jugando en la plaza, estaban buscando alternativas”.

En ese sentido, remarcó que es importante explicarles a los chicos que la medida no representa un castigo. “Esto no es una penitencia, él no había hecho nada mal, sino que era yo el que tenía que arreglar algo en lo que me había equivocado”, señaló.

Finalmente, Aguirre sostuvo que los adultos deben asumir la responsabilidad sobre la crianza y el uso de la tecnología por parte de los menores. “Los padres somos los que tenemos que hacernos cargo porque somos finalmente los únicos responsables de la crianza de los chicos”, afirmó.