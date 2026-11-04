El estallido simultáneo de conflictos en establecimientos de la Capital y del interior expuso el colapso del sistema de protección en las aulas provinciales. Frente a la multiplicación de denuncias por hostigamiento, intromisión a la intimidad y violencia verbal, en el ámbito de la Educación en Catamarca: severas críticas al Poder Ejecutivo por la falta de protocolos eficaces de intervención temprana.

Las fallas institucionales quedaron al descubierto tras la toma ininterrumpida de la Escuela Primaria N° 483 de Dos Pocitos, donde los tutores denunciaron la inacción del Ministerio ante casos de maltrato docente. A este panorama se suman los planteos vertidos en la causa del Colegio Pía Didoménico, donde la querella denunció que las autoridades escolares revictimizaron a la damnificada aislándola en su domicilio, explicando por qué en la Educación en Catamarca: severas críticas apuntan a la omisión de deberes de contención hacia las víctimas.

En el plano legislativo, la parálisis parlamentaria de más de cuatro meses impidió la actualización de la normativa sobre violencia digital, vigente desde 2014. El cajoneo de proyectos unificados durante 142 días en la Cámara de Diputados profundizó el malestar social, ratificando los motivos por los cuales en la Educación en Catamarca: severas críticas señalan la falta de prioridad política para resguardar la salud mental de los jóvenes.

Ante la falta de respuestas oficiales, las comunidades educativas y organizaciones intersectoriales exigieron el apartamiento preventivo de docentes denunciados y la sanción urgente de la ley contra el ciberbullying.

Cuestionamientos al Ministerio de Educación y al Gobierno en Catamarca

Las observaciones más severas de los representantes comunitarios se dirigen contra la inercia del equipo directivo ministerial y la falta de supervisión en los establecimientos. Cuestionan que la administración del gobernador Raúl Jalil intervenga únicamente cuando las denuncias toman estado mediático o derivan en medidas de fuerza en Catamarca.

De igual forma, familias e instituciones intermedias reprocharon que las autoridades provinciales promuevan el achicamiento de la planta estatal mientras los colegios carecen de gabinetes psicopedagógicos e inspectores territoriales. Criticaron la ausencia de campañas de concientización y la demora en girar actuaciones a la Justicia en Catamarca.

Los padres de las escuelas afectadas y los bloques opositores mantendrán las acciones de visibilización hasta obtener respuestas concretas de los funcionarios. Ante la desprotección comprobada en las aulas, la sociedad exige reformas estructurales en Catamarca.

Fuente: El Aconquija