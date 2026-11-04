La acumulación incesante de desechos y la parálisis de los controles de higiene urbana generaron malestar entre las familias del sector sur provincial. Ante la inacción de las cuadrillas municipales y los organismos de inspección ambiental, los vecinos reclaman la erradicación urgente de basurales a cielo abierto en Catamarca.

El pedido público fue canalizado por los frentistas de los barrios Portal 2 y 3, quienes denunciaron la falta de asistencia estatal en predios baldíos y espacios naturales colindantes con las viviendas. Explicaron que la acumulación de plásticos, madera y basura domiciliaria pone en riesgo la salud de los niños de la zona, señalando las razones por las que los vecinos reclaman la erradicación de estos acopios clandestinos.

Entre los puntos centrales de la demanda, las familias exigieron la colocación inmediata de contenedores que faciliten el retiro periódico de desperdicios por parte de las empresas recolectoras. Remarcaron que se trata de presentaciones reiteradas ante las dependencias oficiales sin obtener respuestas concretas, ratificando los motivos por los cuales los vecinos reclaman la erradicación de microbasurales urbanos.

Asimismo, los frentistas solicitaron la puesta en marcha de campañas intensivas de concientización ambiental dirigidas a la comunidad para evitar que los terrenos baldíos continúen siendo utilizados como depósitos informales.

Cuestionamientos a las áreas de Higiene Urbana y al Gobierno en Catamarca

Las principales observaciones de los habitantes del Portal 2 y 3 se dirigen contra la falta de patrullaje e inspección por parte de las reparticiones de Ambiente. Cuestionan que la gestión del gobernador Raúl Jalil no coordine planes integrales de limpieza con los municipios para erradicar focos infecciosos en los barrios periféricos de Catamarca.

De igual forma, representantes comunitarios del área metropolitana reprocharon la desigualdad en la prestación de servicios públicos esenciales, comparando la falta de contenedores en el sur con el mantenimiento intensivo del microcentro. Criticaron que las autoridades provinciales desoidan las denuncias ciudadanas mientras los vecinos deben convivir con plagas y malezas sin desmalezado oficial en Catamarca.

Las organizaciones barriales indicaron que mantendrán los reclamos públicos y presentaciones formales ante los organismos de contralor urbano. Ante el incremento del riesgo ambiental y sanitario, la comunidad exige la intervención inmediata de las cuadrillas en Catamarca.

Fuente: El Aconquija