La Cámara de Diputados de Catamarca comenzó a trabajar en una propuesta legislativa integral para prevenir y abordar el bullying, el ciberbullying, el grooming y las distintas formas de violencia digital que afectan principalmente a niños, niñas y adolescentes.

El tratamiento reúne 16 proyectos de ley que buscan actualizar la normativa provincial y establecer nuevas herramientas para hacer frente a estas problemáticas, que cada vez tienen mayor presencia tanto en las escuelas como en los entornos digitales.

La iniciativa es impulsada por la Comisión de Cultura y Educación, presidida por la diputada Yanina Luna, quien convocó a una reunión ampliada junto a las comisiones de Legislación General, Banca de la Mujer y Niñez, Adolescencia y Familia.

Durante el encuentro, legisladores de distintos bloques analizaron las propuestas y comenzaron a identificar puntos en común para avanzar hacia un proyecto unificado.

Luna destacó la importancia de alcanzar consensos más allá de las diferencias políticas y remarcó la urgencia de dar respuestas concretas. Entre las iniciativas analizadas se encuentran propuestas de adhesión a leyes nacionales y modificaciones a la normativa provincial sobre bullying, sancionada en 2014, con el propósito de incorporar nuevas formas de acoso y violencia que se desarrollan a través de las plataformas digitales.

La propuesta tendrá tres ejes centrales relacionados con el bullying, la violencia digital y las distintas modalidades de acoso. También se analiza la incorporación de herramientas vinculadas al Código de Faltas, posibles sanciones y medidas comunitarias, además de adecuar la legislación al nuevo Código Penal Juvenil.

Una problemática que va más allá de las escuelas

Desde su experiencia como docente y excoordinadora de los Centros de Estudiantes, Luna sostuvo que el bullying no es un problema exclusivo del ámbito educativo, sino una situación que atraviesa a toda la sociedad.

En ese sentido, consideró necesario fortalecer las políticas de prevención, concientización y acompañamiento, además de garantizar que las instituciones conozcan y cumplan los protocolos de actuación ante situaciones de violencia.

También recordó el Congreso de Centros de Estudiantes realizado en 2024, que reunió a más de 370 delegados de establecimientos educativos de la Capital. Allí, el acoso escolar fue uno de los principales temas de debate, con testimonios de estudiantes, representaciones teatrales y talleres destinados a docentes y familias.

La legisladora insistió, además, en que la prevención debe comenzar desde los primeros años de escolaridad, mediante acciones de formación y concientización que involucren tanto a las instituciones como a las familias.

Buscan avanzar con una ley antes de fin de año

El trabajo legislativo continuará el próximo jueves, cuando la Comisión de Cultura y Educación vuelva a reunirse y convoque a representantes del Ministerio de Educación y del Poder Judicial para sumar aportes técnicos y analizar posibles modificaciones.

Luna aclaró que, si bien la salud mental es un aspecto fundamental relacionado con estas problemáticas, en esta instancia el debate estará concentrado específicamente en el bullying, el grooming y la violencia digital.

El objetivo de los legisladores es avanzar en un despacho unificado que pueda llegar al recinto y recibir tratamiento antes de que finalice el período de sesiones ordinarias.

De esta manera, Catamarca busca actualizar sus herramientas legales frente a distintas formas de violencia que afectan a niños y adolescentes, con una respuesta que apunte no solo a las sanciones, sino también a la prevención y al acompañamiento de las víctimas.