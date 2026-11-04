En el marco de una nueva sesión de la Cámara de Diputados de Catamarca, el legislador provincial Mamerto Acuña anticipó que el cierre del período ordinario podría estar marcado por una agenda legislativa cargada, con iniciativas de relevancia económica y social que deberán tratarse antes de finalizar el año.

Entre los principales temas mencionó la Ley Impositiva, el Presupuesto 2027 y otros proyectos que fueron anunciados por el Gobierno provincial, aunque aclaró que todavía no es posible emitir una opinión concreta sobre esas iniciativas porque aún no se conoce su contenido.

“Son leyes que van a marcar todo el año que viene, tanto para la persona de a pie como para los comerciantes y mucha gente. Por tanto, son leyes importantes que van a merecer un tratamiento”, sostuvo Acuña, quien expresó su expectativa de que los proyectos ingresen prontamente a la Legislatura.

En ese sentido, consideró que es probable que parte de la agenda se traslade a sesiones extraordinarias. Explicó que, por disposición constitucional, el Presupuesto debe presentarse antes del último día de noviembre, lo que deja pocos días para su tratamiento durante el período ordinario. A esto se suma la discusión de la Ley Impositiva, que también requiere un análisis legislativo.

El impuesto al cheque y la presión tributaria

Consultado sobre el planteo del gobernador respecto a una posible reducción del impuesto al cheque, Acuña señaló que se trata de una cuestión que debe analizarse con cautela, debido a su vinculación con el financiamiento de las jubilaciones.

“Hay que ver con qué se va a paliar la disminución del recaudo del impuesto al cheque”, manifestó, y explicó que la definición no depende exclusivamente del mandatario provincial, sino de un acuerdo entre las provincias y el Gobierno nacional, en el ámbito del Consejo Federal de Impuestos.

Por otra parte, el diputado hizo referencia a la situación del sector comercial y a las propuestas que vienen impulsando para aliviar la carga tributaria y reactivar la actividad económica.

En ese marco, indicó que se presentaron instrumentos crediticios a través de Capresca para estimular la demanda, mientras que con representantes de la Unión Comercial mantuvieron reuniones para analizar alternativas que permitan reducir la incidencia del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

También mencionó los planteos vinculados a una posible reducción del impuesto a los sellos, en el marco de las conversaciones que el Ministerio de Economía de la Nación mantiene con las distintas provincias.

Acuña sostuvo que las próximas decisiones del Poder Ejecutivo provincial deberán contemplar la realidad económica de los comerciantes y de la población en general.

La preocupación por los casos de bullying

Finalmente, el legislador fue consultado sobre los pedidos de informes y los proyectos vinculados a educación y las situaciones de bullying que forman parte de la agenda legislativa.

Al respecto, consideró que los hechos registrados deben generar una reflexión colectiva que involucre a toda la sociedad, más allá de las actuaciones administrativas y las posibles consecuencias judiciales.

“Creo que somos una sociedad que debe llamarnos a todos a una reflexión total, a conversar con nuestros hijos, a conversar con nuestra familia, para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir”, expresó.

En esa línea, remarcó que lo sucedido debe entenderse como un llamado de atención para la comunidad catamarqueña y no solamente como una cuestión que deba resolverse desde el ámbito institucional o judicial.