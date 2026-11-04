En diálogo con Catamarca es Noticia, la legisladora calificó como positiva la reunión que convocó a diputados y diputadas de distintos espacios políticos para abordar la problemática del bullying, el ciberbullying y la violencia digital en diferentes ámbitos, no solamente en el escolar.

Ponferrada señaló que actualmente existen 16 proyectos presentados que abordan la temática desde distintas perspectivas. Algunos ponen el foco en la capacitación y el rol de los docentes, otros contemplan la violencia digital y el acoso en ámbitos deportivos, mientras que también hay iniciativas que proponen modificaciones al Código de Faltas y adhesiones a leyes nacionales.

“Todos se van a considerar. Capaz que de algún proyecto haya un inciso o un artículo, pero la idea es construir un proyecto que sea aplicable, que se pueda llevar adelante y que sirva como herramienta a las personas involucradas”, explicó.

En ese sentido, indicó que los legisladores acordaron una agenda de trabajo para avanzar rápidamente, debido a que quedan pocas sesiones ordinarias. Según anticipó, este miércoles debería comenzar a circular un primer borrador entre los autores de las distintas iniciativas y, durante la próxima semana, podrían convocar a representantes de Educación, familias y organismos vinculados con la problemática para realizar los aportes finales.

La legislación nacional, otro punto de preocupación

Durante la entrevista, la diputada también aclaró que el bullying, el ciberbullying y la violencia digital no constituyen figuras penales específicas contempladas en el Código Penal, por lo que consideró necesario avanzar también en el tratamiento de herramientas legislativas a nivel nacional.

En ese marco, mencionó la necesidad de que el Congreso trate durante este año la denominada Ley EMA, que, según advirtió, está próxima a perder estado parlamentario.

Por otra parte, Ponferrada remarcó que Catamarca ya cuenta con antecedentes normativos en la materia. Recordó que desde 2014 existe una ley provincial para prevenir el bullying y que, en 2022, el Ministerio de Educación estableció mediante una resolución protocolos y procedimientos para intervenir ante situaciones complejas.

“Hay una ley provincial para prevenir el bullying del año 2014. No solamente hay proyectos, sino que hay normativa que nos orienta y nos guía”, sostuvo.

Finalmente, consideró que el desafío no pasa únicamente por generar nuevas leyes, sino también por garantizar que las herramientas existentes se conozcan y se pongan efectivamente en práctica.