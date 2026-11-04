La diputada provincial Laura Quintero volvió a poner el foco en la actuación del Ministerio de Educación y Trabajo frente a las denuncias de bullying en el Colegio Privado Pía Didoménico. La legisladora solicitó acceso a las actas de supervisión realizadas en la institución y cuestionó que, durante cuatro meses, el organismo no haya advertido la gravedad de la situación.

En diálogo con Catamarca es Noticia, Quintero explicó que presentó una nota ante la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, para conocer qué actuaciones llevó adelante la cartera educativa antes de que el caso tomara estado público.

Entre otros puntos, solicitó información sobre las pruebas y documentación consideradas durante el sumario administrativo, si la familia de la alumna afectada fue convocada a participar de la investigación y cuáles fueron las medidas adoptadas por el Ministerio.

Si bien reconoció que algunos de los puntos del pedido quedaron sin efecto tras conocerse la resolución del sumario, señaló que todavía resta recibir documentación clave, especialmente las actas de supervisión e inspección realizadas en el establecimiento.

“Nosotros tenemos dudas en el sentido de que en cuatro meses el Ministerio no haya tenido conocimiento de esta situación”, manifestó.

En ese sentido, recordó que, durante una reunión mantenida en el Ministerio de Educación, las autoridades y el equipo técnico habían señalado que se realizaban supervisiones mensuales en los establecimientos educativos.

“Si ellos cumplieron con esta tarea de supervisión, entonces queremos ver las actas en las que se materializaron esas supervisiones, porque nos cuesta creer que hayan tenido lugar y no se hayan enterado de absolutamente nada”, cuestionó.

El pedido de Quintero también apunta a determinar si existieron denuncias, advertencias o comunicaciones anteriores al 21 de octubre de 2026, qué dependencias las recibieron y qué respuestas se brindaron. Además, busca establecer si se inició alguna investigación para determinar posibles responsabilidades u omisiones de funcionarios y supervisores.

Preocupación por otros casos de bullying en la provincia

Consultada sobre la posibilidad de que existan situaciones similares que no hayan trascendido en establecimientos públicos y privados del interior provincial, la diputada expresó su preocupación y advirtió que la problemática no se limita a una institución en particular.

“Sabemos que la problemática del bullying no es nueva, viene desde hace muchos años. Esto trascendió y por eso se conoció. Estuvimos cuatro meses sin conocer este gravísimo hecho. Hasta había una denuncia y no la conocimos”, sostuvo.

Quintero consideró que los episodios de violencia escolar pueden presentarse en cualquier establecimiento, independientemente de su carácter público o privado, y remarcó la necesidad de avanzar en políticas de prevención.

Unificar proyectos para abordar el bullying y la violencia digital

La legisladora también se refirió a la reunión ampliada de comisiones en la que se abordaron distintas iniciativas vinculadas al bullying, el ciberbullying y la violencia digital.

Según explicó, actualmente existen entre 15 y 16 proyectos presentados por distintos legisladores, con objetivos diferentes. Por ese motivo, durante el encuentro se acordó trabajar en una propuesta que permita unificar las iniciativas en tres proyectos, integrando los distintos aspectos de la problemática.

Finalmente, Quintero insistió en que la respuesta no debe limitarse a intervenir cuando los hechos de violencia ya ocurrieron, sino que debe contemplar acciones preventivas, capacitación docente y acompañamiento a las familias.

“Para que esto deje de ocurrir, el trabajo tiene que ser conjunto: familia, escuela, sociedad y Estado”, concluyó.