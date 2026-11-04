El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, viene llevando adelante una serie de reuniones con los intendentes de Belén y Tinogasta para avanzar en un pedido conjunto para que ambos departamentos sean incluidos en el esquema de subsidios de zona cálida.

En este marco, el secretario de Asuntos Institucionales, Nicolás Verón, junto al vicepresidente de la EC Sapem, Eduardo Cusillo, recibieron en Casa de Gobierno al intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada, para dialogar sobre el tema y especificar los parámetros del beneficio.

Cusillo explicó que no es la empresa estatal de energía la que define las categorizaciones bioclimáticas, dado que las mismas se rigen bajo estrictas normativas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (Normas IRAM), excediendo el ámbito de competencia de la distribuidora. No obstante, ratificó el compromiso de prestar colaboración para que las autoridades ministeriales correspondientes puedan elevar la gestión de manera formal ante la Secretaría de Energía de la Nación.

Es importante recordar que, durante la recorrida del ministro Alberto Natella en Belén, se realizó un encuentro con el intendente de Belén, Cristian Yapura, la senadora departamental Soledad Blas, entre otras autoridades, para colaborar en la solicitud de la inclusión del departamento del oeste provincial en los beneficios tarifarios por zona cálida.

En ambas reuniones, el eje central fue la articulación de acciones para que las autoridades provinciales avancen con las gestiones necesarias que permitan incluir a los usuarios de Belén y Tinogasta dentro de los beneficios tarifarios correspondientes a las zonas cálidas.