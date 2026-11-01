El Gobierno nacional designó a Ricardo Fernando Crespo como nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología, luego de la renuncia de César Oscar Lencina, quien abandonó el puesto tras denunciar presuntos maltratos y dificultades para desarrollar sus funciones.

El nombramiento fue impulsado por Adriana Baravalle, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, área que depende de la Jefatura de Gabinete, conducida por Diego Santilli. La decisión se conoció este sábado 31 de octubre, después de que el exfuncionario formalizara su salida.

Crespo es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Economía por la Universidad de Ámsterdam. Además, se desempeña como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y forma parte de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. También ocupó los cargos de vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos en la Universidad Austral.

Por su parte, Lencina había asumido el 22 de septiembre, mediante el Decreto 1056/2026, pero presentó su renuncia indeclinable con efecto desde el 29 de octubre.

En una carta dirigida a Baravalle, con copia al jefe de Gabinete, señaló que enfrentaba “dificultades persistentes” para llevar adelante su gestión. También cuestionó la “falta de una comunicación eficiente y soporte institucional” y denunció “situaciones de destrato y desconsideración hacia el personal en el entorno de trabajo”.

Finalmente, el exsubsecretario explicó que decidió “dar un paso al costado” ante las dificultades para continuar con sus tareas y con el objetivo de permitir una nueva dinámica de trabajo dentro del organismo. Las denuncias fueron formuladas por Lencina y no fueron acreditadas de manera independiente.