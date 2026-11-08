La Municipalidad de la Capital, a través del Instituto Municipal del Emprendedor (IME), pondrá en marcha a partir del próximo martes 10 de noviembre un nuevo ciclo de capacitaciones teórico-prácticas gratuitas en los centros vecinales y comunitarios de la ciudad.

La propuesta se desarrollará en las instalaciones de los Centros de Participación Vecinal (SePaVe) de San Jorge, Apolo, Manuel de Salazar y Valle Chico, totalizando ocho encuentros intensivos orientados a descentralizar las políticas de desarrollo productivo y brindar herramientas concretas de elaboración artesanal y comercialización digital a vecinos que inician o consolidan proyectos independientes.

La iniciativa comprende dos trayectos formativos específicos con cupos limitados para optimizar el aprendizaje. Por un lado, el Taller Gastronómico se dictará de 15:00 a 19:00 horas con una capacidad máxima de 20 participantes por sede, combinando técnicas de manipulación higiénica de alimentos, buenas prácticas de manufactura, costeo y fijación de precios con la preparación práctica de recetas de alta demanda estacional, tales como pan dulce, rosca navideña, prepizzas, chips, embutidos y dulces caseros.

Por otro lado, el Taller de Ventas Digitales se llevará a cabo de 15:00 a 17:00 horas con un cupo de 40 asistentes por institución, focalizándose en el manejo comercial de la aplicación WhatsApp Business, marketing digital básico y técnicas de fotografía de productos con dispositivos móviles para elevar la visibilidad de los emprendimientos locales.

El cronograma barrial iniciará en el SePaVe San Jorge con la clase gastronómica de pan dulce y rosca navideña el martes 10 de noviembre, complementándose con la capacitación en ventas digitales el viernes 13. En el SePaVe Manuel de Salazar, la elaboración de dulces caseros se concretará el jueves 12 de noviembre, mientras que el módulo virtual tendrá lugar el martes 17.

Posteriormente, la sede del SePaVe Valle Chico albergará la jornada de chacinados y embutidos el miércoles 18 de noviembre, completando el esquema comercial el miércoles 25. Finalmente, en el SePaVe Apolo, el taller de prepizzas y chips se desarrollará el jueves 19 de noviembre, concluyendo con la formación digital el viernes 20 de noviembre.

Las personas interesadas en participar deberán formalizar su registro previo completando el formulario virtual disponible en las redes sociales oficiales del Instituto Municipal del Emprendedor, encontrándose habilitada la línea telefónica de WhatsApp 3834-005970 para brindar asesoramiento e informes.

La concreción de este ciclo es fruto del trabajo articulado entre el IME, la Secretaría de Gobierno y Coordinación, la Dirección General de Participación Ciudadana y la Cocina Comunitaria de Emprendedores, dependencias que continúan acercando alternativas de inclusión sociolaboral y autoempleo a cada sector de la Capital.