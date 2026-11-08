La multiplicación de reclamos comunitarios y la exigencia de paralización de nuevos frentes de exploración reabrieron la discusión sobre el modelo extractivo en la provincia. Ante el riesgo inminente de agotamiento de los acuíferos subterráneos en la Puna y en los valles del oeste, sobre la Minería en Catamarca: asambleas cuestionan el impacto directo de las operaciones transnacionales sobre las fuentes naturales de agua.

Los señalamientos fueron formulados por colectivos socioambientales de Antofagasta de la Sierra, Tinogasta y Andalgalá durante encuentros regionales de cuencas. Expusieron que la evaporación forzada y la extracción continua de salmuera demandan volúmenes hídricos incompatibles con la recarga natural de las napas, explicando las razones por las que sobre la Minería en Catamarca: asambleas cuestionan la falta de monitoreos públicos e independientes sobre el consumo de las compañías operadoras.

A la preocupación por el caudal de agua dulce disponible para el riego agrícola y el abastecimiento domiciliario se suman las denuncias por la falta de transparencia en los balances hídricos que aprueba el Ejecutivo. Los representantes territoriales remarcaron que el Estado provincial aprueba permisos sin considerar los efectos acumulativos de múltiples proyectos en una misma cuenca, ratificando los motivos por los que sobre la Minería en Catamarca: asambleas cuestionan la viabilidad ambiental de la actividad.

Frente a la vulnerabilidad de las poblaciones originarias y campesinas, las organizaciones solicitaron la suspensión inmediata de las audiencias públicas no vinculantes y la revisión de las concesiones hidrogeológicas otorgadas.

Cuestionamientos a la política de control del Gobierno en Catamarca

Las observaciones más severas de las asambleas se dirigen contra la inercia del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente y la Secretaría de Minería. Cuestionan que la gestión del gobernador Raúl Jalil priorice la aceleración de las inversiones mineras sin garantizar el acceso prioritario al agua potable en las localidades del interior de Catamarca.

De igual forma, voceros comunitarios reprocharon que el Poder Ejecutivo no publique las auditorías técnicas ni permita el control ciudadano sobre las estaciones de medición hidrogeológica. Criticaron que las autoridades provinciales desestimen las alertas del sector productivo local mientras otorgan exenciones y facilidades operativas a las corporaciones privadas en Catamarca.

Las agrupaciones ambientalistas sostendrán las presentaciones administrativas y las acciones de visibilización ante la Corte de Justicia provincial. Ante la crisis de disponibilidad hídrica, las comunidades exigen la protección inmediata de sus reservas de agua en Catamarca.

Fuente: El Aconquija