El papa León XIV rindió homenaje a San Martín en su primera actividad en la Argentina

El papa León XIV rindió homenaje este domingo al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, en el barrio porteño de Retiro, como primera actividad oficial de su visita a la Argentina, después de arribar desde Uruguay.

El Pontífice visitó el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, donde colocó una ofrenda floral en reconocimiento al Libertador. La ceremonia contó con un despliegue del Regimiento de Granaderos a Caballo, creado por el propio San Martín en 1812.

El homenaje tuvo un significado especial para León XIV, nacido en Estados Unidos pero también ciudadano peruano, ya que San Martín fue una figura fundamental en el proceso de independencia del Perú, país donde el actual Papa desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa.

El jefe de la Iglesia católica había aterrizado a las 16.33 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei, en el comienzo de una visita de cuatro días que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.

Tras el homenaje al Libertador, la agenda del Pontífice contempla una reunión con Milei en la Casa Rosada y un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará su primer discurso en territorio argentino.

Se trata de la primera visita de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país. Durante su pontificado, Francisco nunca regresó a su tierra natal.