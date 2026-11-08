La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, participó activamente del IX Encuentro de la Red Argentina de Ciudades Educadoras, llevado a cabo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde expuso las políticas públicas socioeducativas que la comuna implementa en los diferentes barrios capitalinos.

Bajo el lema «Cuidar, incluir y acompañar a lo largo de la vida», representantes de más de 30 ciudades del país intercambiaron experiencias de gestión y articularon líneas de trabajo estructuradas en tres ejes estratégicos: el cuidado integral durante los primeros mil días de vida, la promoción de la autonomía y participación de las personas mayores de 65 años, y el fortalecimiento de las trayectorias vitales mediante intervenciones intergeneracionales.

En ese escenario federal, la delegación capitalina presentó los alcances y resultados del programa de los Centros de Estimulación de la Infancia y la Familia (CEIyF), un dispositivo de educación no formal impulsado por la Dirección de Políticas Sociales y Educativas.

La disertación estuvo a cargo de la secretaria de Educación y Cultura, Marqueza Blanco Azurmendi, y la directora de Políticas Sociales y Educativas, Fiorella Farroni, acompañadas por la referente técnica local de Ciudades Educadoras, Carmen Gribott.

Actualmente, este programa acompaña el desarrollo madurativo de niños de dos y tres años a través de siete centros barriales estratégicamente distribuidos en la Capital, donde equipos interdisciplinarios despliegan actividades lúdico-pedagógicas que estimulan las capacidades cognitivas y motrices tempranas y fortalecen el tejido vincular con las familias y la comunidad.

Durante el plenario, Blanco Azurmendi remarcó la importancia de visibilizar el trabajo catamarqueño en el ámbito nacional: «Nos llena de orgullo representar a la ciudad y compartir un modelo de gestión que prioriza a las primeras infancias con docentes y profesionales sumamente comprometidos. gobernar con sentido social implica estar al lado de las familias, escuchar sus realidades cotidianas y construir oportunidades formativas reales desde los primeros años de vida».

A su turno, Farroni ponderó el impacto territorial de los espacios: «En cada centro existe una labor pedagógica y humana invaluable de las educadoras, quienes conocen en profundidad a los niños y construyen un lazo de confianza indestructible con los hogares. nuestra premisa es que los vecinos sientan al municipio cerca, garantizando un ámbito de contención donde cada infancia encuentre el cuidado y el futuro que merece».

Desde 2025, San Fernando del Valle de Catamarca forma parte de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, red que congrega a más de 500 gobiernos locales de todo el mundo.

La participación en este espacio se inscribe en las políticas impulsadas por la gestión del intendente Gustavo Saadi, orientadas a jerarquizar la educación pública municipal, incorporar estándares internacionales de innovación pedagógica y consolidar alianzas de cooperación institucional que aseguren una ciudad más inclusiva, equitativa y presente en las distintas etapas de la vida.