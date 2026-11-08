El cruce entre la agudización de la crisis socioeconómica y la manipulación de la ayuda social desató un severo repudio institucional. Ante la filtración de mensajes que exigen militancia digital a trabajadores informales a cambio de no perder sus ingresos de subsistencia, estalló un escándalo en Valle Viejo por presiones a agentes que cobran becas de 270.000 pesos en Catamarca.

La polémica se desencadenó tras difundirse las exigencias del secretario de Acción Social municipal, Cristian Páez, quien condicionó la estabilidad de los becados a la obligatoriedad de viralizar sus publicaciones personales de Facebook y estados de WhatsApp. Los afectados expusieron que cumplen extensas jornadas de doble turno por haberes que no cubren la canasta alimentaria, explicando las razones por las cuales este escándalo en Valle Viejo por presiones expone el uso discrecional de las partidas de asistencia pública.

Este episodio se inserta en un contexto crítico donde los estudios de medición social ubican la pobreza real en un 45,4%, afectando a más de 21 millones de argentinos y encareciendo la Canasta Básica Total a 700.000 pesos. Dirigentes opositores señalaron que resulta inaceptable que se force a los sectores más postergados a sostener la precampaña electoral del funcionario hacia 2027, ratificando los motivos por los que el escándalo en Valle Viejo por presiones escaló hacia el ámbito parlamentario provincial.

Frente a la gravedad de los hechos, concejales locales anticiparon la presentación de un pedido de informes para deslindar responsabilidades por presunto abuso de autoridad y malversación de fondos de asistencia.

Cuestionamientos a la precarización estatal del Gobierno en Catamarca

Las principales observaciones de los sectores gremiales y políticos se dirigen contra la falta de regulación del empleo público y la inercia de los organismos de control provincial. Cuestionan que la administración del gobernador Raúl Jalil permita que los municipios utilicen programas de contención como mecanismos de coerción política en Catamarca.

De igual forma, representantes de los trabajadores reprocharon que mientras la canasta de alimentos se vuelve inalcanzable para las familias de menores recursos, los ejecutivos locales prioricen la pauta en redes y el blindaje mediático de sus funcionarios. Criticaron la ausencia de auditorías sobre los padrones de becados y los criterios de asignación presupuestaria en Catamarca.

El Concejo Deliberante de Valle Viejo citará a las autoridades del área social para dar explicaciones sobre el manejo de las asignaciones de contingencia. Ante el desvío proselitista de los recursos estatales, la comunidad exige sanciones ejemplares en Catamarca.

Fuente: El Aconquija