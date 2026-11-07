El papa León XIV desarrolla este sábado la jornada más intensa de su sexta gira pastoral internacional por Sudamérica. Luego de iniciar su recorrido en Uruguay, el itinerario contempla visitas posteriores a la Argentina y Perú.

La actividad comenzó con el traslado de la delegación eclesiástica hacia el departamento de Paysandú, ubicado a 375 kilómetros de Montevideo y cerca del territorio argentino. Allí, el pontífice preside una celebración eucarística en el Parque París Londres, que reúne a miles de fieles uruguayos y delegaciones argentinas.

Durante la tarde, el Papa continuará con distintas actividades en Montevideo. Primero visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle, donde mantendrá un encuentro con organizaciones vecinales y comedores comunitarios. Luego, participará de un diálogo con académicos, científicos y docentes en la Universidad Católica del Uruguay.

La jornada finalizará con una vigilia juvenil de oración comunitaria en el Estadio Centenario, donde se espera la presencia de miles de delegaciones diocesanas.

La visita a Uruguay concluirá este domingo con una misa en la ciudad de Florida. Después, la comitiva viajará hacia Buenos Aires, donde está previsto el arribo del pontífice durante la tarde, para dar inicio a su visita apostólica a la Argentina.