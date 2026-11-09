León XIV arribó al aeropuerto Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires alrededor de las 16:30 hs de este domingo, tras su intensa gira en Uruguay.

Fue recibido por el presidente Javier Milei, comenzando así una agenda que, tendrá actividades hasta el miércoles 11 de noviembre inclusive, pasando también por provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Este aterrizaje en Argentina es parte de la segunda etapa de su Viaje Apostólico a Sudamérica. Luego de tres días de encuentros y celebraciones en Uruguay, el Sumo Pontífice aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires, donde fue recibido por el Presidente de la República, Javier Milei, durante la ceremonia oficial de bienvenida.

Esta visita marca el regreso de un Papa a territorio argentino después de casi cuatro décadas, desde el viaje de San Juan Pablo II en 1987.

Tras su arribo, el Santo Padr visitó el Monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín de Retiro. Allí hizo un minuto de silencio por el prócer argentino. Posteriormente, el Papa fue recibido oficialmente en la Casa Rosada, donde mantuvo una reunión privada con el presidente Milei.

La primera jornada en Argentina concluyó con un encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, sede del Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. En esa ocasión, León XIV pronunció su primer discurso en el país, donde pidió por políticas que mejoren la economía, la calidad de vida de los adultos mayores, la pobreza y las universidades.