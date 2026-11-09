León XIV visitó el Cottolengo Don Orione: «El progreso de un país se mide también por la ayuda a las personas con discapacidad»

La agenda de actividades del papa León XIV para este lunes, comenzó en el Cottolengo Don Orione y finalizará, cerca de la noche, en la Casa Arzobispal, en una cena con los obispos argentinos.

Desde la Nunciatura Apostólica en la Ciudad, viajó hacia la provincia de Buenos Aires, recorrió parte del conurbano con el Papamóvil y llegó a las 9.15, a la localidad de Claypole, donde visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione: allí caminó por el parque en el que conviven más de 400 personas con discapacidad y brindó un pequeño discurso tras escuchar testimonios de personas que están inernadas en el lugar.

“Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición, porque pueden ayudarnos a no olvidar el sustento de la dignidad del ser humano y de lo que es importante en la vida”, remarcó el Papa.

“Estoy muy contento de compartir con ustedes. Gracias por sus testimonios, gracias por la música y por recibirme con tanto entusiasmo y alegría. Hay lugares, como este hogar, en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, rostro, sonrisa y hasta podríamos decir en el aire que se respira. Eso es el pequeño Cottolengo, una comunidad de puertas abiertas que nos habla del amor de Dios. Lugares así hacen sentir a las personas recibidas, cuidadas y queridas. Jesús vivió en lugares donde respiró el aire de la caridad, experimentó el amor de uan familia, la integración de una comunidad y fraternidad, compartiendo con seres queridos. En sus corazones generosos puedo percibir ternura y comprensión. Gracias a todos por los testimonios de entrega y de amor al prójimo”, dijo el Pontífice, y apuntó: “El progreso de una Nación también se mide por la ayuda a las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

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En otro pasaje de su mensaje, León XIV compartió un deseo para la Argentina: “Quisiera que sea un país capaz de hacer grandes obras de caridad como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión. Imagino a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la gran historia de caridad que la fe sincera y sencilla del pueblo argentino ha escrito a lo largo de los siglos. Que en Argentina se fragüe una nueva generación de santos de la caridad. La caridad de Cristo nos urge. Queridos amigos, sigamos respondiendo con fe y esperanza a la llamada universal a la santidad. Lo anhelaba también nuestro querido papa Francisco y por eso escribió: ‘Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra’”, concluyó el Papa.

Previo a sus palabras , León XIV se emocionó este lunes con el relato de Marta Griselda Torres, una mujer que vive desde hace muchos años en el Cottolengo Don Orione.

Torres contó que no puede caminar ni ver, pero que tras mucho tiempo de ser rechazada en la sociedad, en ese lugar encontró amor pudo conocer “profundamente a Dios. En el Cottolengo soy feliz”, expresó la mujer, que le agradeció con énfasis al Papa por la visita. Y detalló: “Santo Padre, hace muchos años vivo acá. Nací con una parálisis cerebral que me impide caminar y ver. Desde muy joven tuve que afrontar muchas dificultades, operaciones, internaciones y numerosos tratamientos. Recorrí muchos lugares para encontrar dónde vivir, pero eran transitorios y no adecuados para mi, hasta que llegué al Cottolengo, que fue un faro de luz que iluminó mi vida. No es solo un lugar para vivir, sino donde fui recibida y querida. Me ayudaron a no sentirme rechazada. Deseo que mi historia sea escuchada porque quiero hacer el bien y que sirva a otras personas en situación parecida”, concluyó.

El Pontífice se mostró emocionado y debió secarse las lágrimas, conmovido por el relato de la mujer. Luego, ella le acercó un libro que escribió sobre la experiencia dentro del Cottolengo Don Orione.

Antes, el Papa se encontró con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y otros miembros del Gabinete; mientras que el artista Abel Pintos interpretó algunas canciones en vivo.

A las 11:30 volverá a la Ciudad donde llevará a cabo la Santa Misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo: el mensaje estará dedicado a las familias y cerca de las 13, el Sumo Pontífice comenzará su despedida. Al igual que en Claypole, habrá un cierre musical.

El lugar tendrá sectores diferenciados para el presidente Javier Milei y su gabinete, que en total suman 250 invitados nacionales y también estarán presentes las autoridades de la Ciudad, con otros 250 invitados, además de un coro, trabajadores de prensa y personas con discapacidad. Se prepararon más de 2.000 copones y más de 500.000 hostias consagradas para este evento.

Durante la tarde, León XIV participará de un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) situada en Puerto Madero, alrededor de las 16 y, una hora y media después, mantendrá una reunión con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Para finalizar la jornada, a las 18:45, asistirá a la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y a las 19:45 concurrirá a la cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.