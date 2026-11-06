El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, recorrió la obra de repavimentación ejecutada sobre la avenida Misiones, donde la comuna concretó la renovación integral de aproximadamente 400 metros de calzada en el tramo comprendido entre las rotondas de las avenidas Manuel Navarro y Ramón Correa.

Las tareas, según precisó el secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela, comprendieron el fresado del pavimento deteriorado, la colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente de cinco centímetros de espesor, demarcación y señalización horizontal, y la instalación de nomencladores viales urbanos.

En el marco de la misma visita de obra, el jefe comunal y los equipos técnicos inspeccionaron el avance de la histórica ampliación de la avenida Ramón Correa, una intervención troncal que extenderá la traza a lo largo de casi tres kilómetros hasta empalmar con la avenida Ojo de Agua.

El proyecto contempla la construcción de un cantero central, bicisendas para promover la movilidad sustentable, tendido de luminarias laterales y un moderno sistema de iluminación LED alimentado por energía solar, sumándose al acondicionamiento de la base y la culminación previa de las conexiones maestras de agua y cloacas.

«Se trata de un trabajo integral indispensable para ir terminando la costura del tejido urbano y garantizar una conexión fluida en todo el sur de la ciudad», remarcó Varela al dimensionar el impacto directo que tendrá la obra en los barrios Los Troncos, San Jorge, Libertador II, Michelao, Loteo García, Altos Verdes, Los Profesionales-Paco Rojas, Antinaco, Loteo Miyashiro y René Favaloro.

El valor transformador de estas intervenciones fue destacado por Fabricio Sosa, vecino de la zona: «Esta obra es muy importante para el vecindario porque nos aporta más seguridad, estabilidad y tranquilidad para transitar de noche por calles bien iluminadas, valorando enormemente la presencia y el esfuerzo de la gestión municipal para dar respuestas concretas en nuestro sector».

La recorrida contó con el acompañamiento del secretario de Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo; el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo; la concejala del circuito, Leticia Romero, y funcionarios comunales, quienes acompañan la gestión municipal del intendente Gustavo Saadi, para continuar modernizando la infraestructura urbana y elevando la calidad de vida de las familias en cada barrio de la Capital.