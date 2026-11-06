El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó en las instalaciones del Nodo Tecnológico una importante reunión de trabajo con autoridades y representantes de 23 colegios y consejos profesionales de la provincia. El encuentro constituyó el puntapié inicial para la conformación del Consejo Asesor Municipal, un novedoso espacio institucional de gobernanza colaborativa concebido para integrar la solvencia técnica, la experiencia y los saberes especializados de las diversas disciplinas al diseño y planificación de las políticas públicas de la ciudad.

El organismo funcionará en la órbita del Ejecutivo municipal y estará presidido por el propio jefe comunal, acompañado en la vicepresidencia por el secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales, contando con la participación activa de los titulares de cada entidad profesional en calidad de vocal.

En este marco, el director del Nodo Tecnológico, Emilio Ramaci, destacó la visión estratégica de la iniciativa: «El objetivo de esta primera convocatoria fue establecer las bases operativas de nuestro Consejo Asesor Municipal, un ámbito interdisciplinario que nuclea y genera un espacio genuino de debate técnico entre todos los profesionales, permitiendo diseñar estrategias de mediano y largo plazo con los perfiles más cualificados de Catamarca».

El funcionario adelantó que el proyecto de ordenanza de creación será remitido próximamente al Concejo Deliberante —cuerpo legislativo que también podrá recurrir al Consejo como órgano de consulta técnica—, estimándose que las primeras subcomisiones de trabajo temático (salud, educación, economía, hacienda y urbanismo) iniciarán sus reuniones en un plazo de diez días.

Durante el plenario se abordó además una propuesta de alto impacto urbano y corporativo: la posibilidad de proyectar un espacio integral para los colegios y consejos profesionales, el cual albergará sedes administrativas para aquellas instituciones que aún no disponen de edificio propio, salas de reuniones compartidas y un complejo social y deportivo.

La iniciativa contempla el acompañamiento del municipio en la localización y cesión de un terreno estratégico, orientándose también a robustecer la infraestructura de la Capital para captar eventos académicos y potenciar el turismo de reuniones como motor de desarrollo económico local.

La convocatoria contó con la adhesión y presencia de referentes de 23 corporaciones profesionales: el Centro de Ingenieros (Roque Herrera y Enzo Pastoreli), el Colegio de Abogados (Rafael Santa Cruz), el Colegio de Ingenieros Agrónomos (Eduardo Santiago y Jorge Vildoza), el Colegio de Nutricionistas (Franco Notario y Lucía Fugaza), el Colegio de Profesionales de Servicio Social (Cintia Espeche), el Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas (Marina Herrera y Gabriela Zampieri), el Colegio de Agrimensores (Néstor Ricardo Rosales y Laura Rivarola), el Colegio de Fonoaudiólogos (Julieta Pingitore y Luz Varela Andersch) y el Colegio de Arquitectos (Silvia Zalazar y Lucas Ortiz).

Asimismo, sumaron su representación el Colegio de Traductores Públicos (Alejandra Cacciabue), el Colegio de Médicos Veterinarios (José Ávalos), el Colegio de Biólogos (Virginia Córdoba), el Colegio de Bromatólogos (Silvana Clerici Macor), el Colegio de Terapistas Ocupacionales (Silvana Guillamondegui y Melani Zappula), el Colegio de Ingenieros en Minas (Rodolfo Micone), el Colegio Profesional de Psicopedagogos (Romina Gisela Silva), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Juan José Pérez y Rodolfo Sartor), el Colegio Profesional de Obstétricas (Claudia Salcedo), el Colegio de Odontólogos (Eduardo Fadel), el Colegio Profesional de Enfermería (Raúl Aramburu), el Colegio de Farmacéuticos (Guillermo Varela y Jorge Díaz Álvarez), el Colegio de Médicos (Mauricio Figueroa y Pablo Marín) y el Colegio de Profesionales de Ciencia Política (Romina Irene Ríos), consolidando una mesa de trabajo histórica para el crecimiento sustentable de la ciudad.