El plan de integración urbana y modernización de la infraestructura vial de la Capital sumó una importante instancia de concreción territorial. Durante una recorrida de inspección técnica, la gestión del intendente Gustavo Saadi impulsa históricas obras de repavimentación y conectividad estratégica en el sector sur de Catamarca.

Las tareas supervisadas por el jefe comunal comprenden la renovación integral de aproximadamente 400 metros de calzada en la avenida Misiones, donde se ejecutó el fresado del asfalto deteriorado, la colocación de carpeta asfáltica en caliente de cinco centímetros y señalización horizontal. En el mismo operativo se verificó el avance de la avenida Ramón Correa, explicando los motivos por los cuales Gustavo Saadi impulsa históricas obras que extenderán la traza troncal casi tres kilómetros hasta empalmar con la avenida Ojo de Agua.

La intervención en la avenida Correa incluye la construcción de un cantero central, bicisendas para el transporte sustentable y un sistema de iluminación LED con alimentación solar. El proyecto contempla además la finalización de las conexiones maestras de agua y cloacas, ratificando las razones por las que Gustavo Saadi impulsa históricas obras destinadas a vincular sectores poblados como Los Troncos, San Jorge, Libertador II, Altos Verdes, Antinaco y René Favaloro. Vecinos de la zona destacaron que las mejoras operativas aportan mayor seguridad vial y tranquilidad para el tránsito nocturno en los barrios.

Avance de la conectividad y modernización en Catamarca

Las intervenciones viales fueron ponderadas por referentes comunitarios y funcionarios de la comuna. Resaltaron que la administración municipal garantice la ejecución de infraestructura básica con estándares sustentables y de alta durabilidad en Catamarca.

De igual forma, técnicos del área de Urbanismo señalaron que las obras resultan indispensables para integrar la trama urbana periférica con las avenidas principales de la Capital. Valoraron que el plan comunal priorice la iluminación de tecnología solar y la creación de espacios de circulación seguros para peatones y ciclistas en Catamarca.

La municipalidad capitalina continuará con el esquema de pavimentación y saneamiento de desagües en distintas avenidas troncales. Ante la demanda de movilidad, la gestión consolida la infraestructura vial en Catamarca.

Fuente: El Aconquija