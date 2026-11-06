El titular del Juzgado de Control de Garantías N° 4 elevó la solicitud a la Cámara de Diputados de Catamarca para que el legislador pueda ser sometido a proceso penal en una causa por presunto abuso sexual con acceso carnal, exacciones ilegales y peculado.

El juez de Control de Garantías N° 4, Marcelo Sago, solicitó formalmente a la Cámara de Diputados de Catamarca el desafuero del diputado provincial Javier Galán, en el marco de una investigación por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, exacciones ilegales y peculado.

La medida quedó establecida en el Auto Interlocutorio N.º 377/2026, fechado el 6 de noviembre, y al que obtuvo acceso Catamarca es Noticia, tiene como objetivo habilitar el avance del proceso penal contra el legislador del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por Daniela del Valle Solohaga el 23 de abril de 2026. En su presentación, la mujer relató que había conocido a Galán a través de la red social TikTok y que, posteriormente, él le habría ofrecido ayuda y trabajo.

Según la denuncia, el 26 de noviembre de 2025 el diputado la habría llevado al Motel El Edén, donde presuntamente ocurrió el abuso sexual investigado. Luego, Solohaga habría ingresado como empleada transitoria de la Cámara de Diputados, asignada al bloque de Galán, aunque sostuvo que realizaba tareas en el Corralón San Javier y en una sede partidaria.

Además, la denunciante afirmó que el legislador le exigía entregar una parte de su salario y que, en determinadas ocasiones, le indicó que realizara transferencias a cuentas bancarias de terceras personas.

Las pruebas que tuvo en cuenta la Justicia

Para fundamentar el pedido de desafuero, el juez Marcelo Sago repasó las distintas pruebas reunidas durante la investigación. Entre ellas, se encuentran declaraciones testimoniales, informes bancarios y telefónicos, documentación de la Cámara de Diputados y pericias psicológicas e informáticas.

Uno de los procedimientos destacados fue el allanamiento en el Motel El Edén. Allí, los investigadores inspeccionaron la habitación 24, señalada por la denunciante. Según consta en el expediente, el lugar conservaba sus características estructurales desde noviembre de 2025.

La investigación también puso el foco en los movimientos de dinero. A partir de informes bancarios y testimonios, el magistrado consideró que se encontraron elementos que respaldarían lo denunciado por Solohaga sobre las presuntas transferencias de una parte de su sueldo a cuentas de otras personas.

En cuanto a la evaluación psicológica, la pericia oficial detectó síntomas compatibles con un trastorno de estrés postraumático y daño psicológico actual. Sin embargo, el informe de un perito de parte planteó que no podía atribuirse ese cuadro exclusivamente a los hechos denunciados y mencionó la existencia de factores previos.

Qué delitos se investigan

A partir de las pruebas incorporadas, Sago entendió que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación por tres posibles delitos: abuso sexual con acceso carnal, exacciones ilegales y peculado.

El primero está vinculado con el hecho de abuso sexual denunciado por Solohaga. Las exacciones ilegales se relacionan con las presuntas exigencias de dinero sobre su salario, mientras que el peculado refiere al supuesto uso de servicios del Estado para beneficio particular.

Con estos fundamentos, el magistrado resolvió solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero de Galán y dispuso enviar las actuaciones correspondientes para que el cuerpo legislativo analice el pedido.

Ahora, la decisión está en manos de los diputados. Sago aclaró que el desafuero no significa que Galán sea culpable ni constituye una condena, sino que busca que la causa pueda avanzar en la Justicia sin la inmunidad parlamentaria que actualmente protege al legislador.