La medida fue dispuesta este viernes 6 de noviembre y será elevada a la Cámara de Diputados de la provincia, organismo que deberá evaluar el planteo y resolver si hace lugar al pedido.

El legislador, perteneciente al partido MID, está siendo investigado por presuntos delitos de abuso sexual con acceso carnal, peculado y exacciones ilegales, a partir de una denuncia presentada el 23 de abril de 2026 por una mujer que posteriormente se constituyó como querellante particular.

En el marco de la causa, la Fiscalía reunió diferentes elementos probatorios, entre ellos documentación oficial de la Cámara de Diputados, informes bancarios, testimonios, pericias informáticas, evaluaciones psicológicas, documentación médica y actuaciones relacionadas con un allanamiento realizado en mayo en el Motel El Edén, ubicado en Valle Viejo.

De acuerdo con la resolución judicial, los elementos incorporados al expediente permitirían sostener la existencia de una sospecha fundada, condición considerada necesaria para avanzar con la investigación en esta instancia.

Ahora, la decisión queda en manos del Poder Legislativo. La Cámara de Diputados deberá tratar el pedido de desafuero y determinar si autoriza que el proceso judicial continúe conforme a las disposiciones legales vigentes.

Es importante aclarar que el pedido de desafuero no implica una declaración de culpabilidad ni una condena contra el legislador, sino que constituye una instancia necesaria para posibilitar el avance de la investigación.

Por la naturaleza de los hechos denunciados, la Justicia dispuso además mantener las actuaciones bajo reserva.

📌 La causa genera repercusiones en el ámbito político y judicial de Catamarca, mientras se aguarda la respuesta de la Cámara de Diputados.